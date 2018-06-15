  • В Оренбургском заповеднике родились первые жеребята лошади Пржевальского
    Фото: Наталия Судец
  • В Оренбургском заповеднике родились первые жеребята лошади Пржевальского
    Фото: Наталия Судец
  • В Оренбургском заповеднике родились первые жеребята лошади Пржевальского
    Фото: Наталия Судец
  • В Оренбургском заповеднике родились первые жеребята лошади Пржевальского
    Фото: Наталия Судец
  • В Оренбургском заповеднике родились первые жеребята лошади Пржевальского
    Фото: Наталия Судец
  • В Оренбургском заповеднике родились первые жеребята лошади Пржевальского
    Фото: Наталия Судец
Природа

В Оренбургском заповеднике родились первые жеребята лошади Пржевальского

В Центре реинтродукции лошади Пржевальского государственного природного заповедника «Оренбургский» появились на свет первые жеребята.
Наталия Судец, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
15 июня 2018 в 19:39
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Пополнение произошло в гаремной группе жеребца Макоса, которая приехала в Оренбуржье из венгерского национального парка «Хортобадь» 20 ноября 2016 года. После прохождения акклиматизации 10 октября 2017 вся группа была выпущена из загона на основную территорию участка «Предуральская степь» площадью 165 км², где провела свою первую вольную зиму.

Мать первенца — молодая четырехлетняя кобыла Райзол, что в переводе с венгерского означает «художница». Для нее это первые роды. Сразу после рождения малыша она привела его на кордон «Сармат» к людям. Несколько часов вся группа мирно паслась рядом со строением, демонстрируя полное доверие к наблюдавшим за малышом сотрудникам заповедника.

Вскоре после Райзол разродилась другая кобыла, Рангос (Престижная). В отличие от подруги, она оказалась тревожной матерью и сразу же увела жеребенка в степь подальше от людей. Вслед за ней ушла и вся группа. Третьей потомство принесла Плуто, которую сотрудники заповедника чаще называют Глазастик за ее необыкновенные выразительные глаза и доверчивый характер.

  • В Оренбургском заповеднике родились первые жеребята лошади Пржевальского
    Фото: Наталия Судец

Все жеребята оказались самцами, а у диких лошадей жеребчики более игривые. Поэтому братья стараются держаться вместе и, несмотря на некоторую разницу в возрасте, уже устраивают мальчишники.

Право дать имя первому в нашей стране жеребенку, рожденному на воле, было представлено губернатору Оренбургской области Юрию Бергу, который курирует Программу реинтродукции с самого ее начала. Новорожденный получил имя Арнак, что в переводе с сарматского означает «дикий». Второго жеребенка назвали Атас — в переводе со скифского Бесстрашный. А младшего — Аргот, в честь одного из скифских царей 5 века до н.э.

  • В Оренбургском заповеднике родились первые жеребята лошади Пржевальского
    Фото: Наталия Судец
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