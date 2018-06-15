В Оренбургском заповеднике родились первые жеребята лошади Пржевальского
Пополнение произошло в гаремной группе жеребца Макоса, которая приехала в Оренбуржье из венгерского национального парка «Хортобадь» 20 ноября 2016 года. После прохождения акклиматизации 10 октября 2017 вся группа была выпущена из загона на основную территорию участка «Предуральская степь» площадью 165 км², где провела свою первую вольную зиму.
Мать первенца — молодая четырехлетняя кобыла Райзол, что в переводе с венгерского означает «художница». Для нее это первые роды. Сразу после рождения малыша она привела его на кордон «Сармат» к людям. Несколько часов вся группа мирно паслась рядом со строением, демонстрируя полное доверие к наблюдавшим за малышом сотрудникам заповедника.
Вскоре после Райзол разродилась другая кобыла, Рангос (Престижная). В отличие от подруги, она оказалась тревожной матерью и сразу же увела жеребенка в степь подальше от людей. Вслед за ней ушла и вся группа. Третьей потомство принесла Плуто, которую сотрудники заповедника чаще называют Глазастик за ее необыкновенные выразительные глаза и доверчивый характер.
Все жеребята оказались самцами, а у диких лошадей жеребчики более игривые. Поэтому братья стараются держаться вместе и, несмотря на некоторую разницу в возрасте, уже устраивают мальчишники.
Право дать имя первому в нашей стране жеребенку, рожденному на воле, было представлено губернатору Оренбургской области Юрию Бергу, который курирует Программу реинтродукции с самого ее начала. Новорожденный получил имя Арнак, что в переводе с сарматского означает «дикий». Второго жеребенка назвали Атас — в переводе со скифского Бесстрашный. А младшего — Аргот, в честь одного из скифских царей 5 века до н.э.
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В 2014—2015 годах ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике. Программа реализуется под патронажем Владимира Путина. Это часть глобальной стратегии по сохранению вида, заключительным этапом которой является реинтродукция или возвращение дикой лошади в природу. Практическая реализация программы началась в 2015 году, когда с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей. В 2016 году первая группа была выпущена на основную территорию участка «Предуральская степь» Владимиром Путиным.
Всего за три года в Центр реинтродукции лошади Пржевальского на участок «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский» было осуществлено три транспорта животных: один из Франции и два из Венгрии.
Лошадь Пржевальского была открыта путешественником Н.М. Пржевальским в 1878 году, а последний раз в дикой природе ее видели в 1969 г. Она сохранилась лишь в зоопарках и полурезерватах Европы. С 1992 года программы реинтродукции стартовали в Монголии и далее в Европе. Российская программа — двенадцатая в мире.
Рождение первых вольных жеребят является свидетельством успешной акклиматизации животных в России, их прекрасного самочувствия и говорит об успехе проекта в целом.