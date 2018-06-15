Панда гуляет по китайской деревне: видео
31 мая защитникам природы пришлось проводить спасательную операцию: поимку панды, которая не захотела жить в лесу. Речь идет о Чжэнь-Чжэнь (Zhen Zhen), которая родилась в зоопарке Сан-Диего в августе 2007 года.
Бамбуковые медведи — эндемики Китая. Заказывая для своих зоопарков панд, другие государства заключают соглашение о том, что появившееся в неволе потомство вернется на историческую родину. Эта политика, проводимая Китаем на протяжении многих лет, оказалась успешной: численность панд на планете увеличилось настолько, что что этот вид был исключен из списка исчезающих.
В 2010 году пришло время Чжэнь-Чжэнь отправиться на землю своих предков. В марте 2018 года, после адаптации в исследовательском центре провинции Сычуань, животное было выпущено в естественную среду обитания.
Ученые снабдили ее отслеживающим ошейником и рассчитывали, что молодая медведица найдет себе пару. Произошло это или нет, пока не известно, однако по непонятным причинам Чжэнь-Чжэнь снова вернулась к людям. Она разгуливала по близлежащей деревне, осматривала огороды, забиралась на деревья и в дома. Очевидцы рассказывают, что она попыталась догнать курицу, потом поела меду и погрызла кукурузные початки.
Памятуя об особом статусе панд (убийство этих животных в КНР карается смертью), люди старались не напугать ее. Строители даже выключили свои инструменты, чтобы не создать у медведицы стресс. Приехавшие на место происшествия специалисты вернули Чжэнь-Чжэнь в центр по защите больших панд.
Посмотрите, как малыш панды делает первые шаги.