Кто выше прыгнет: игра мальчика и медведя
В американском городе Нашвилл работает парк Nashville Zoo at Grassmere. Недавно здесь открылась новая экспозиция, посвященная редкому виду животных — очковым медведям (лат. Tremarctos ornatus).
Во время прогулки по парку американец Патрик Паркер и его сын Ян оказались у вольера с этими зверями. Подойдя к стеклу, Паркеры увидели, как медведи прыгают в воду, и несколько других детей, включая Яна, стали подпрыгивать вверх и вниз.
Это привлекло внимание одного из зверей по кличке Лука. Он прервал водные забавы и подошел вплотную к стеклу. После этого прыжки возобновились — уже по обе стороны вольера: друг напротив друга прыгали пятилетний мальчик и пятилетний очковый медведь. По словам Патрика Паркера, это занятие продолжалось около 10 минут, пока оба не устали.
Узнайте про очковых медведей больше.