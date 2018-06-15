  • Кто выше прыгнет: игра мальчика и медведя
    Фото: Patrick Parker/Facebook
  • Кто выше прыгнет: игра мальчика и медведя
    Фото: Patrick Parker/Facebook
  • Кто выше прыгнет: игра мальчика и медведя
    Фото: Patrick Parker/Facebook
Природа

Кто выше прыгнет: игра мальчика и медведя

В зоопарке города Нашвилл произошла встреча мальчика и медведя — к их взаимной радости.
Анастасия Баринова
15 июня 2018 в 15:14
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В американском городе Нашвилл работает парк Nashville Zoo at Grassmere. Недавно здесь открылась новая экспозиция, посвященная редкому виду животных — очковым медведям (лат. Tremarctos ornatus).

Во время прогулки по парку американец Патрик Паркер и его сын Ян оказались у вольера с этими зверями. Подойдя к стеклу, Паркеры увидели, как медведи прыгают в воду, и несколько других детей, включая Яна, стали подпрыгивать вверх и вниз.

Это привлекло внимание одного из зверей по кличке Лука. Он прервал водные забавы и подошел вплотную к стеклу. После этого прыжки возобновились — уже по обе стороны вольера: друг напротив друга прыгали пятилетний мальчик и пятилетний очковый медведь. По словам Патрика Паркера, это занятие продолжалось около 10 минут, пока оба не устали.
Узнайте про очковых медведей больше.

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