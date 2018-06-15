Впервые на видео: кормление маленьких дальневосточных леопардов
Фотоловушка, установленная в парке «Земля леопарда», позволила больше узнать о том, как леопарды растят потомство. Молодая самка Leo 120F отдыхает со своими двумя котятами и вылизывает их, в том числе когда один из них присасывается к материнской груди.
Leo 120F — первый котенок «звездной» хищницы Leo 38F, имя которой дала голливудская актриса Памела Андерсон. На территории, которую облюбовала молодая мать, живет только один самец — Leo 12M «Тайфун», поэтому биологи считают, что именно он стал отцом для детенышей Leo 120F.
Особый интерес исследователей вызвал возраст котят-подростков, попавших в объектив фотоловушки: им около шести месяцев. Приблизительно в это время молодые леопарды полностью отказываются от молока и переходят на мясо. Тот факт, что в момент семейного отдыха мать допустила большого котенка до груди, удивил зоологов. Они отмечают, что период лактации требует от самок много энергии: им приходится расходовать дополнительные силы и чтобы охотиться, и чтобы вырабатывать достаточно молока.
На снимках у самки уже не заметно сосков, живот подтянут, что означает почти полное окончание периода лактации. При этом охотиться ей приходится еще чаще, чем раньше: теперь она обеспечивает мясом не только себя, но и детенышей, которые при этом могут мешать удачной охоте, крутясь поблизости. «Хорошо, что она находит время на отдых», — говорят научные сотрудники заповедника, предполагая, что хищница отступила от нормы кормления именно из-за своего расслабленного состояния и хорошей физической формы.