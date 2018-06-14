Павлины терроризируют канадский город: видео
Район Салливан-Хайтс в канадском городе Суррей был построен около 10 лет назад на месте лесного массива. Обитавшие здесь с незапамятных времен павлины не стали покидать насиженные места и остались жить по соседству с человеком. При этом обилие доступной пищи при отсутствии естественных врагов сильно увеличило популяцию птиц, и теперь из объекта любования они превратились в проблему.
В период спаривания, который продолжается с марта по октябрь, птицы наносят горожанам ущерб на тысячи долларов: самцы принимают собственное отражение на автомобилях темного цвета за соперника и, атакуя его, царапают машины. Противостояние может продолжаться часами, и с каждым движением птицы автомобиль страдает все больше.
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There’s a peacock problem in this #Surrey neighborhood! The birds catch themselves in the reflection of vehicles, and end up scratching the cars. Neighbours say they’re also extremely loud. City officials say they’re speaking with experts to determine next steps. pic.twitter.com/nTAOZr4vJ8
— Sarah MacDonald (@CTVSarah) 2 июня 2018 г.
Кроме того, в это время павлины ведут себя очень шумно: резкий «мяукающий» голос также является частью их брачных игр. «Представьте, что вы живете с ребенком, у которого вечные колики», — характеризуют свою жизнь горожане. Один из местных жителей, устав от постоянного крика, спилил дерево, привлекавшее птиц. Ему пришлось заплатить штраф около 1000 долларов, но он говорит о том, что не жалеет: проблему на своем участке он решил. На городском уровне ситуация остается бесконтрольной: уничтожать павлинов нельзя, а для их перевозки в питомник или лес требуются специалисты и средства.
Узнайте, зачем павлин раскрывает хвост.