  • Павлины терроризируют канадский город: видео
    Фото: JukinVideo/YouTube
  • Павлины терроризируют канадский город: видео
    Фото: Vancouver Sun/YouTube
  • Павлины терроризируют канадский город: видео
    Фото: theskysoblue/Instagram
  • Павлины терроризируют канадский город: видео
    Фото: xfmommy/Instagram
Природа

Павлины терроризируют канадский город: видео

Ежегодно с марта по октябрь жители одного из канадских городов страдают от агрессивных павлинов: в брачный период яркие птицы осложняют жизнь людям.
Анастасия Баринова
14 июня 2018 в 11:11
1749

Район Салливан-Хайтс в канадском городе Суррей был построен около 10 лет назад на месте лесного массива. Обитавшие здесь с незапамятных времен павлины не стали покидать насиженные места и остались жить по соседству с человеком. При этом обилие доступной пищи при отсутствии естественных врагов сильно увеличило популяцию птиц, и теперь из объекта любования они превратились в проблему.

В период спаривания, который продолжается с марта по октябрь, птицы наносят горожанам ущерб на тысячи долларов: самцы принимают собственное отражение на автомобилях темного цвета за соперника и, атакуя его, царапают машины. Противостояние может продолжаться часами, и с каждым движением птицы автомобиль страдает все больше.

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