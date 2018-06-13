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Помойка-инкубатор: откуда на свалке взялись цыплята?
На птицефабрике в грузинском городе городе Марнеули забраковали партию яиц — но, как оказалось, преждевременно.
Анастасия Баринова
13 июня 2018 в 12:19
Сотрудники одной из местных ферм не пропустили в продажу партию яиц, посчитав их испорченными. Яйца были отвезены на мусорный полигон. Но солнечное тепло и нагретые камни оказались идеальными условиями для того, чтобы из них вылупились цыплята.
Появившиеся на свет в необычном месте цыплята, скорее всего, погибли бы. Даже если бы они научились самостоятельно добывать пищу, что несложно сделать на свалке, они стали бы привлекательной добычей для чаек и других хищников, обитающих на мусорных полигонах: ярко-желтые подвижные комочки хорошо видны на фоне горы отходов. К счастью, их вовремя заметили люди, и многие местные взяли птенцов к себе домой.
Посмотрите, как на свет появляются райские птицы.