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Фото: Урмат Белениров, государственный инспектор национального парка
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Фото: Урмат Белениров, государственный инспектор национального парка
-
Фото: Урмат Белениров, государственный инспектор национального парка
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Фото: Урмат Белениров, государственный инспектор национального парка
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Фото: Урмат Белениров, государственный инспектор национального парка
Школьники встретились лицом к лицу с алтайским снежным барсом
Экспедиция, организованная при участии Российского движения школьников, проходила с 24 мая по 1 июня 2018 года в Республике Алтай.
По результатам учета, проведенного по инициативе WWF, в Республике Алтай обитает более половины российской популяции снежного барса (35 особей из 61). С 2015 года мониторинг ключевой группировки снежного барса на хребте Чихачева на Алтае ведется силами добровольцев и специалистов Алтайского биосферного заповедника. В 2018 году к VI экспедиции «По следам снежного барса» присоединились четыре финалиста всероссийского конкурса Российского движения школьников в возрасте 15−16 лет, которые были отобраны из 170 конкурсантов из 50 регионов России.
Маршрут экспедиции проходил по территории национального парка «Сайлюгемский» и хребту Чихачева. Вместе с добровольцами, учеными и экспертами из Алтайского государственного биосферного заповедника и национального парка Сайлюгемский, школьники прошли звериными тропами по заснеженным высокогорьям, преодолевая крутые склоны, превратности погоды (дожди, ураганные ветра, жару и холод), и познакомились с местами обитания ирбиса непосредственно в природе.
29 мая участникам экспедиции удалось увидеть вживую снежного барса и даже запечатлеть эту встречу на фотокамеру. В России подобные встречи со снежными барсами случаются крайне редко — по официальной статистике, это лишь 4-й случай на Алтае, когда ирбиса удалось запечатлеть на фотокамеру, а не на фотоловушку, и первый случай встречи ирбиса на добыче.
Целью экспедиции является не просто мониторинг численности снежных барсов, а выработка конкретных мер по защите вида. Поэтому школьники совместно с экспертным сообществом проработали предложения по сохранению этого редкого вида на Алтае. В числе предложений — создание охранной (буферной) зоны Алтайского государственного природного биосферного заповедника на алтайской стороне хребта Чихачева. Это позволит ограничить нерегулируемый туризм, нелегальную охоту, спорные по эффективности проекты по добыче полезных ископаемых.
До конца этого года Российское движение школьников совместно с учеными, принявшими участие в экспедиции, подготовит проект положения об охранной зоне на хребте Чихачева. Проект планируется обсудить со всеми заинтересованными лицами и организациями в Республике Алтай и направить его специальному представителю Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.