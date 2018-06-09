  • Школьники встретились лицом к лицу с алтайским снежным барсом
    Фото: Урмат Белениров, государственный инспектор национального парка
  • Школьники встретились лицом к лицу с алтайским снежным барсом
    Фото: Урмат Белениров, государственный инспектор национального парка
  • Школьники встретились лицом к лицу с алтайским снежным барсом
    Фото: Урмат Белениров, государственный инспектор национального парка
  • Школьники встретились лицом к лицу с алтайским снежным барсом
    Фото: Урмат Белениров, государственный инспектор национального парка
  • Школьники встретились лицом к лицу с алтайским снежным барсом
    Фото: Урмат Белениров, государственный инспектор национального парка
Природа

Школьники встретились лицом к лицу с алтайским снежным барсом

Уникальные снимки снежного барса в дикой природе удалось сделать участникам добровольческой экспедиции «По следам снежного барса».
Анна Телегина
9 июня 2018 в 18:07
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Экспедиция, организованная при участии Российского движения школьников, проходила с 24 мая по 1 июня 2018 года в Республике Алтай.

По результатам учета, проведенного по инициативе WWF, в Республике Алтай обитает более половины российской популяции снежного барса (35 особей из 61). С 2015 года мониторинг ключевой группировки снежного барса на хребте Чихачева на Алтае ведется силами добровольцев и специалистов Алтайского биосферного заповедника. В 2018 году к VI экспедиции «По следам снежного барса» присоединились четыре финалиста всероссийского конкурса Российского движения школьников в возрасте 15−16 лет, которые были отобраны из 170 конкурсантов из 50 регионов России.

Маршрут экспедиции проходил по территории национального парка «Сайлюгемский» и хребту Чихачева. Вместе с добровольцами, учеными и экспертами из Алтайского государственного биосферного заповедника и национального парка Сайлюгемский, школьники прошли звериными тропами по заснеженным высокогорьям, преодолевая крутые склоны, превратности погоды (дожди, ураганные ветра, жару и холод), и познакомились с местами обитания ирбиса непосредственно в природе.

29 мая участникам экспедиции удалось увидеть вживую снежного барса и даже запечатлеть эту встречу на фотокамеру. В России подобные встречи со снежными барсами случаются крайне редко — по официальной статистике, это лишь 4-й случай на Алтае, когда ирбиса удалось запечатлеть на фотокамеру, а не на фотоловушку, и первый случай встречи ирбиса на добыче.

Целью экспедиции является не просто мониторинг численности снежных барсов, а выработка конкретных мер по защите вида. Поэтому школьники совместно с экспертным сообществом проработали предложения по сохранению этого редкого вида на Алтае. В числе предложений — создание охранной (буферной) зоны Алтайского государственного природного биосферного заповедника на алтайской стороне хребта Чихачева. Это позволит ограничить нерегулируемый туризм, нелегальную охоту, спорные по эффективности проекты по добыче полезных ископаемых.

  • Школьники встретились лицом к лицу с алтайским снежным барсом
    Участники экспедиции «По следам снежного барса».

До конца этого года Российское движение школьников совместно с учеными, принявшими участие в экспедиции, подготовит проект положения об охранной зоне на хребте Чихачева. Проект планируется обсудить со всеми заинтересованными лицами и организациями в Республике Алтай и направить его специальному представителю Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.

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