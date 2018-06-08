Как крокодил отомстил собаке: видео
Пятнадцать лет назад австралиец Кай Хансен (Kai Hansen) купил крохотный остров в окрестностях Дарвина, построил там дом, завел собаку и стал принимать у себя друзей и туристов.
Иногда он подкармливал местного крокодила, снисходительно величая свою «питомицу» Кейси. Правда, когда 3,5-метровая рептилия показывалась на берегу, терьер Пиппа всегда гнала ее обратно в воду.
Поведение собаки Кай объяснял её охотничьей натурой. Так продолжалось почти десять лет — и собака не встречала отпора. Однако недавно встреча собаки и рептилии закончилась так, как и полагается в мире живой природы: крокодил (по-видимому, все тот же) схватил подскочившую к нему собаку и утащил в воду. Проишествие попало на видео.
Это стало неожиданностью для всех. Пиппа гоняла рептилию годами, и такого развития событий никто не ожидал. По всей видимости, хозяин не сомневается, что Кай Хансен признался, что ему настолько грустно, что он до сих пор не посмотрел видеозапись. Он не исключает, что заведет другую собаку, однако урок он извлек: новый питомец будет держаться на расстоянии от крокодила.
Узнайте, какие эмоции свойственны этим рептилиям.