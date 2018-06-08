Исполинские ящерицы пугают врагов синим языком
Исполинские, или гладкие ящерицы, а также тиликвы (лат. Tiliqua) относятся к семейству сцинковых. Род насчитывает 7 видов, имеющих такие общие черты, как плотное тело, короткие пятипалые конечности и большая треугольная голова. Характерной особенностью рода является широкий язык кобальтово-синего цвета. Среди отличий — чешуя (гладкая или бугристая), а также размер хвоста, служащего для накопления запасов жира. Наиболее мелкий представитель рода, аделаидская исполинская ящерица (T. adelaidensis), достигает в длину всего около 10 см, тогда как наиболее крупная из рептилий — это северный подвид обыкновенного синеязыкого сцинка (T. scincoides intermedia) с длиной до 76 см.
Эти животные являются отличными мастерами маскировки — невзрачная окраска позволяет им сливаться с пейзажем. Основу их рациона составляет растительная пища, другие беспозвоночные, а также грибы, птичьи яйца, падаль и даже пищевые отходы. В свою очередь, на исполинских ящериц охотятся хищные птицы, динго, куницы, собаки и кошки, змеи. При опасности синеязыкие сцинки демонстрируют характерную оборонительную позу: раздуваются, шипят, широко раскрывают пасть и высовывают язык, который резко выделяется на фоне ярко-красной слизистой оболочки ротовой полости.
Австралийские биологи предположили, что необычный цвет языка помогает ящерице отпугивать врагов, и эта догадка подтвердилась. Более того: выяснилось, что синий отражает ультрафиолетовое излучение, при этом тыльная сторона языков почти в два раза ярче, чем кончики. Ящерица остается невидимой до самого последнего момента, а затем она стремительно высовывает свой светящийся язык, приводя неприятеля в замешательство.
Ученые проверяли эту модель поведения с участим разных животных, и во всех случаях сцинк подпускал хищника на максимально близкое расстояние. Это объяснимо: если бы он начал размахивать ярким языком раньше, охотник, продолжая приближаться, успел бы успокоиться.
Большинство врагов сцинка способны видеть в ультрафиолетовом диапазоне. Таким образом, синеязыкие ящерицы в процессе эволюции выработали наиболее эффективный способ заставить охотников держаться от себя подальше.
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