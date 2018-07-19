  • От солнца, от бактерий: берем в путешествие спреи DryDry
  • От солнца, от бактерий: берем в путешествие спреи DryDry
Природа

От солнца, от бактерий: берем в путешествие спреи DryDry

Лето — пора пикников и прогулок, путешествий и приключений. Но как быть, если негде помыть руки? И чем защититься от солнца?
Партнерский материал
19 июля 2018 в 14:50
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Путешественники бывают разными: одни собираются загорать на пляже, другие — колесить по Индии на мотоциклах, третьи — гулять по солнечным улочкам, например, Тбилиси, а четвертые — недельку ходить с рюкзаками по горам (может, и вы узнали себя в этой четверке?).

  • Фото: Eric Ward
  • Фото: Nathan Shipps
  • Фото: Vinnie Cartabiano/Flickr.com
  • Фото: Chor Hung Tsang

Главное, который все эти люди привезут домой, — это приятные воспоминания. Хорошо, если в них не будет места обгоревшему лицу и расстроенному желудку: такие простые неудачи легко ставят крест на всей поездке.

А между тем избежать их легко, следуя простым правилам, которые все хорошо знают (и которыми почему-то пренебрегают). Мы решили их напомнить. Итак…

  • От солнца, от бактерий: берем в путешествие спреи DryDry
    Фото: Jorge Vasconez

Чтобы не обгореть и не перегреться летом:

• носите свободную одежду из плотной ткани

• старайтесь не появляться на солнце с десяти утра до четырех часов вечера.

• пользуйтесь солнцезащитным кремом. Далеко не все из них жирные и липкие.

Пример? DryDry Sun Care — спрей от солнца с уровнем защиты SPF30. Это не крем, который надо выдавливать из тубы на ладони и размазывать по коже — его легко распылить на лицо или руки, а он мигом впитается.

Он защищает от ультрафиолетовых лучей типов UV-A и UV-B на 6 часов, не жирный и легко смывается, а если что, его несложно нанести еще раз: флакончик удобно лежит в кармане и его всегда можно носить с собой.

Как пользоваться? Равномерно распылить средство на открытые участки кожи, избегая попадания в глаза. Хранить при температуре +5С + 25С.

  • От солнца, от бактерий: берем в путешествие спреи DryDry
    Фото: Michell Zappa/Flickr.com

Чтобы не подхватить кишечную инфекцию:

• избегайте сомнительных шашлычных, донеров и другого общепита. Экономия — добродетель, но не во вред же здоровью! Читать далее

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