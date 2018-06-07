На Шпицбергене белый медведь захватил гостиницу
Одна из туристических компаний Норвегии организует поездки на архипелаг Шпицберген. Туристам не гарантируют обязательную встречу с белым медведем, но предупреждают о такой возможности, напоминая о необходимости всегда быть начеку.
Недавно медведь забрался в гостиничный склад в поисках пищи. Утром гид Малин Старк (Malin Stark) обнаружила поврежденную дверь и следы грязных лап, ведущие внутрь. Несколько мешков с пищевыми отходами были вскрыты, а винные бутылки разбиты. Пока женщина изучала последствия вторжения, из соседнего помещения раздался шум. Оказалось, что медведь находился в ловушке: дверь заклинило, и он не смог выйти наружу. Зверь выбил несколько окон, но пролезть сквозь них не сумел.
Поняв, что самостоятельно сотрудники гостиницы освободить его не смогут, они связались по радио с властями Шпицбергена. На помощь выслали вертолет со специалистами, но шум винта напугал медведя, и он попытался сбежать через узкое окно. Паника придала ему сил, и на этот раз побег удался. На фотографии видно, что медведь ранил лапу, но оценить уровень опасности ветеринары не смогли: животное стремительно направилось к морю и нырнуло в воду. Никто из работников или постояльцев гостиницы не пострадал. Медведь пробрался на склад через гараж — очевидно, слабое место гостиничного комплекса.
В феврале этот или другой зверь проделал то же самое, но вовремя успел скрыться с места преступления. Сотрудники полярного лагеря поясняют, что в этом году весна в регион пришла слишком рано, и пищи медведям не хватает: сезон охоты на тюленей пришлось завершить досрочно, тогда как птицы еще не отложили яйца. К сожалению, изменение климата увеличивает число голодающих белых медведей.