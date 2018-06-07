Как слон чуть не утопил лодку с туристами: видео
Журналистка Су-Ан Марэ (Su-An Marais) из ЮАР собрала всю свою семью в заповедник Ботсваны, чтобы отпраздновать юбилей одного из родственников.
Одна из экскурсий обещала быть особенно захватывающей: плавание на лодке по реке Чобе. Мотор лодки был выключен, она беззвучно скользила по водам, не причиняя беспокойства фауне — как полагали туристы и гид.
Вскоре лодка приблизилась к слону — настолько, что Су-Ан отчетливо слышала, как «зверь дышит, щиплет и жует траву». Однако, когда лодка оказалась на расстоянии пары метров от слона, он резко развернулся, направился к судну и пару раз боднул борт бивнями.
Нападение раздраженного животного попало на камеру: за мгновение до этого Су-Ан начала записывать видео.
К счастью, ударов в борт хватило, чтобы лодка отплыла назад и люди покинули место происшествия без травм. Им несказанно повезло: бивни потревоженного зверя были в опасной близости от них.
Комментируя приключение, Су-Анн говорит, что их лодка не была единственной на реке, и это также давало долю уверенности, но, видимо, именно их группа оказалась ближе всех и стала для терпения слона «последней каплей».
Впоследствии люди задали капитану судна вопрос, почему он не включил мотор, чтобы быстро сбежать от атакующего слона, и специалист пояснил, что в этом случае события обернулись бы трагедией: звук еще больше раззадорил бы зверя. Посмотрите, как слон спасает слоненка от крокодила.