  • Как слон чуть не утопил лодку с туристами: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
  • Как слон чуть не утопил лодку с туристами: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
  • Как слон чуть не утопил лодку с туристами: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
Природа

Как слон чуть не утопил лодку с туристами: видео

«Никогда нельзя недооценивать слона», — главный вывод, который сделали участники сафари.
Анастасия Баринова
7 июня 2018 в 12:48
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Журналистка Су-Ан Марэ (Su-An Marais) из ЮАР собрала всю свою семью в заповедник Ботсваны, чтобы отпраздновать юбилей одного из родственников.

Одна из экскурсий обещала быть особенно захватывающей: плавание на лодке по реке Чобе. Мотор лодки был выключен, она беззвучно скользила по водам, не причиняя беспокойства фауне — как полагали туристы и гид.

Вскоре лодка приблизилась к слону — настолько, что Су-Ан отчетливо слышала, как «зверь дышит, щиплет и жует траву». Однако, когда лодка оказалась на расстоянии пары метров от слона, он резко развернулся, направился к судну и пару раз боднул борт бивнями.

Нападение раздраженного животного попало на камеру: за мгновение до этого Су-Ан начала записывать видео.

К счастью, ударов в борт хватило, чтобы лодка отплыла назад и люди покинули место происшествия без травм. Им несказанно повезло: бивни потревоженного зверя были в опасной близости от них.


Комментируя приключение, Су-Анн говорит, что их лодка не была единственной на реке, и это также давало долю уверенности, но, видимо, именно их группа оказалась ближе всех и стала для терпения слона «последней каплей».

Впоследствии люди задали капитану судна вопрос, почему он не включил мотор, чтобы быстро сбежать от атакующего слона, и специалист пояснил, что в этом случае события обернулись бы трагедией: звук еще больше раззадорил бы зверя. Посмотрите, как слон спасает слоненка от крокодила.

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