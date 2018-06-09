Лосята-тройняшки: редкое явление
Рэнди Инграм (Randi Ingram), живущая в сельской местности неподалеку от Скалистых гор, часто видит животных, которые близко подходят к ее дому. Среди них — молодая самка лося, за которой Рэнди наблюдает на протяжении уже нескольких лет. Новость о том, что та станет матерью, в свое время очень ее порадовала. Но настоящий сюрприз ждал Рэнди, когда лосиха привела свое потомство к ее дому: малышей оказалось трое.
Биологи поясняют, что встреча является уникальной. В дикой природе у лосей как правило рождается всего один детеныш. Двойню иногда рожают старые самки, а также те, кто очень хорошо питается, тогда как случаи рождения сразу троих лосят почти не известны. До сих пор был задокументирован только один такой пример: несколько лет назад тройня появилась в национальном парке Айл-Ройял в штате Мичиган.
Гон у лосей происходит в сентябре-октябре, беременность длится до 240 дней, отел происходит с апреля по июнь. Лосята могут вставать на ноги через несколько минут после рождения, а уже через 3 дня свободно передвигаются. Половозрелыми эти животные становятся в 2 года, но уже после 12 лет они начинают стареть.
Комментируя видеозапись, специалисты не могут сказать точно, все ли лосята из одного помета: бывает, что лосиха усыновляет детеныша, чья мать заболела или умерла. Однако эти детеныши выглядят одинаковыми по размеру и возрасту, что позволяет предположить их родственную связь. Первый год будет для них самым сложным: отсутствие силы и опыта в сочетании с большим количеством угроз приводят к высокому уровню смертности у малышей.
Биологи напоминают, что при встрече с любым диким животным, и тем более с лосихой, охраняющей свое потомство, человек должен находиться на максимально безопасном расстоянии.