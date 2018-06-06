305
0
Индийский зоопарк готовит зверям мороженое
Животные в зоопарках хуже переносят жару, чем в условиях дикой природы. В индийском городе Мумбаи им помогают при помощи особого питания.
Анастасия Баринова
6 июня 2018 в 17:11
В эти дни в некоторых городах Индии, в том числе Мумбаи, температура воздуха превышает +50 °C. Даже те звери, для которых жара не является проблемой — например, обезьяны — теряют в такую погоду аппетит. Но голодание пагубно отражается на их здоровье, поэтому смотрители нашли простой выход исправить ситуацию. Для животных готовят ледяной питательный десерт. Папайю, арбуз, дыню и другие съедобные растения режут на небольшие кусочки, помещают в емкость с подслащенной водой и замораживают. При этом все необходимые витамины в блюде сохраняются. Животное, изнывающее от жары и жажды, обращает свое внимание на холодную сладость и с удовольствием ест ее.
Узнайте, зачем панды едят бамбук.