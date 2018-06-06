Необычный айсберг приплыл в Канаду
В акватории между восточным побережьем Лабрадора и южным берегом острова Ньюфаундленд лежит так называемая Долина или Аллея айсбергов: сюда приплывают ледяные глыбы возрастом более десяти тысяч лет. Их путь со средней скоростью около 7 км в час пролегает из Гренландии, через море Баффина, вниз к Атлантическому океану.
В особенно удачные сезоны на этом участке можно увидеть от 400 до 800 айсбергов самых разных форм и размеров. Двигаясь группами или по одиночке, они раскачиваются, сталкиваются, ломаются и меняют свои очертания. Именно в этих водах в апреле 1912 года затонул знаменитый «Титаник». В наши дни за перемещением прекрасных, но опасных для судоходства объектов, следит специальная служба, а туристы приезжают сюда для того, чтобы сделать красочные снимки.
Недавним ледяным гостем были удивлены даже бывалые наблюдатели. Айсберг с отверстием посередине, появившийся у берегов города Аппер Амхерст Ков в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, напоминал сказочный дворец. Кусок льда, отколовшийся от гигантского образования, волнами был вынесен на берег. Глыба получила имя «beauty berg» — от английского слова iceberg, где слово «лед» было заменено на «красота». Но любоваться люди могли ею не долго: к настоящему времени айсберг почти растаял.
В общей сложности в эти дни у побережья провинции можно увидеть более 90 айсбергов, и это «тихий год». По всей видимости, свою роль играет глобальное потепление.
Посмотрите на еще один знаменитый айсберг, порадовавший наблюдателей в прошлом году.