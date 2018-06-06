Единственный в мире плавучий приют для кошек: опыт Амстердама
В 1966 году овдовевшая жительница Амстердама Генриетта ван Вельде (Henriette van Weelde) подобрала на улице бездомную кошку с котятами и приютила их у себя. Со временем кошек становилось все больше, и женщина нашла заброшенную баржу, переоборудовав ее в приют. Спустя два десятилетия городские власти дали хозяйке разрешение на владение судном, которое получило имя «Кошачья лодка» (голл. De Poezenboot).
Приют работает в качестве некоммерческой организации. Его несколько раз ремонтировали, и даже после смерти Генриетты в 2005 году он продолжает принимать и питомцев, и посетителей. Сейчас здесь содержится около 50 кошек — 15 живут давно и постоянно, а остальных находят волонтеры, следящие за тем, чтобы животные попали в добрые руки.
Каждый новый кот проходит период карантина. За это время его стерилизуют и вводят под кожу микрочип. Забрать его домой сможет любой желающий, если смотрители лодки убедятся в его добрых намерениях.
De Poezenboot является популярным у туристов местом. Он расположен на канале Singel в самом центре города, неподалеку от главного железнодорожного вокзала. Большинство подобранных на улицах кошек являются самыми обычными, но один из обитателей лодки — персидский кот, и его покладистый характер сделал его самым популярным у посетителей. А некоторые кошки, чья жизнь прошла на улице, так и не смогли социализироваться и остаются агрессивными. На стенах приюта даже висят их портреты — чтобы туристы избегали с ними контакта.
Посещение De Poezenboot бесплатное, но люди могут добровольно пожертвовать любую сумму, а также купить сувениры: создание кошкам достойных условий — занятие недешевое.