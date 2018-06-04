  • Восемь килограммов пластика убили дельфина
    Фото: ThaiWhales/Facebook
  • Восемь килограммов пластика убили дельфина
    Фото: PressTV/YouTube
  • Восемь килограммов пластика убили дельфина
    Фото: ThaiWhales/Facebook
  • Восемь килограммов пластика убили дельфина
    Фото: ThaiWhales/Facebook
Природа

Восемь килограммов пластика убили дельфина

Очередное свидетельство экологической катастрофы, происходящей по вине человека, поступило из Таиланда: здесь погиб дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов.
Анастасия Баринова
4 июня 2018 в 16:26

На юге Таиланда умер черный дельфин (гринда), проглотивший 80 пластиковых пакетов. 28 мая животное, прибившееся к берегу, заметили люди и вызвали спасателей. Те установили над ним зонт, защищающий от солнца, поливали его водой, но дельфин все слабел и слабел. 1 июня его стошнило пятью пакетами, и затем он умер.

Вскрытие показало, что в его желудке и горле накопилась критическая масса пакетов: 80 штук общей массой 8 кг. Это препятствовало поглощению пищи, и дельфин в любом случае был обречен.

По данным экологов, пластиковые пакеты в Таиланде становятся причиной смерти по меньшей мере 300 морских животных ежегодно, в том числе черепах и дельфинов. 8 июня будет отмечаться День Мирового океана, и защитники природы планируют привлечь внимание людей всей планеты к проблеме загрязнения пластиком.

Узнайте о продуктах, наносящих вред животным.

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