Восемь килограммов пластика убили дельфина
На юге Таиланда умер черный дельфин (гринда), проглотивший 80 пластиковых пакетов. 28 мая животное, прибившееся к берегу, заметили люди и вызвали спасателей. Те установили над ним зонт, защищающий от солнца, поливали его водой, но дельфин все слабел и слабел. 1 июня его стошнило пятью пакетами, и затем он умер.
Вскрытие показало, что в его желудке и горле накопилась критическая масса пакетов: 80 штук общей массой 8 кг. Это препятствовало поглощению пищи, и дельфин в любом случае был обречен.
По данным экологов, пластиковые пакеты в Таиланде становятся причиной смерти по меньшей мере 300 морских животных ежегодно, в том числе черепах и дельфинов. 8 июня будет отмечаться День Мирового океана, и защитники природы планируют привлечь внимание людей всей планеты к проблеме загрязнения пластиком.
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