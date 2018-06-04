  • Циклон превратил пустыню в край озер: видео
    Фото: Lebanon Weather Updates/Facebook
  • Циклон превратил пустыню в край озер: видео
    Фото: Lebanon Weather Updates/Facebook
  • Циклон превратил пустыню в край озер: видео
    Циклон «Мекуну», 25 мая Фото: NASA/NRL
Природа

Циклон превратил пустыню в край озер: видео

В конце мая Аравийский полуостров оказался во власти сильнейшего циклона. Одним из его итогов стало затопление пустыни.
Анастасия Баринова
4 июня 2018 в 13:50

Шторм Мекуну, 21 мая сформировавшийся у побережья Аравийского полуострова, был классифицирован как мощный тропический циклон. Один из спутников NASA получил инфракрасное изображение, показывающее температурные данные облачных вершин: минимальный показатель составил -73,1 °C. Такие штормы с холодными облачными вершинами приносят особенно обильные осадки. Кроме того, сила ветра местами достигала 185 км/ч, что сделало Мекуну ураганом категории 3.

  • Циклон превратил пустыню в край озер: видео
    Фото: NASA/NRL

В результате стихийного бедствия погибло минимум 10 человек, еще 40 считаются пропавшими без вести. Мощными дождями оказались залиты не только дороги и улицы в населенных пунктах: полноводной стала и пустыня Руб-эль-Хали.

Она находится на территории Йемена, Омана, ОАЭ и Саудовской Аравии, занимая южную треть Аравийского полуострова. Годовая сумма осадков здесь составляет около 35 мм, испаряемость выше 2000 мм, что делает ее одной из самых засушливых пустынь мира. И хотя после обильных дождей здесь иногда формируются небольшие временные водоемы — нынешний объем является рекордным за 20 лет.

Жителей ближайших деревень это радует: вода позволяет спящим в пустыне семенам прорастать, что обеспечивает пищей верблюдов.

Посмотрите, как зацвела Долина Смерти.

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