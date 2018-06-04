Циклон превратил пустыню в край озер: видео
Шторм Мекуну, 21 мая сформировавшийся у побережья Аравийского полуострова, был классифицирован как мощный тропический циклон. Один из спутников NASA получил инфракрасное изображение, показывающее температурные данные облачных вершин: минимальный показатель составил -73,1 °C. Такие штормы с холодными облачными вершинами приносят особенно обильные осадки. Кроме того, сила ветра местами достигала 185 км/ч, что сделало Мекуну ураганом категории 3.
В результате стихийного бедствия погибло минимум 10 человек, еще 40 считаются пропавшими без вести. Мощными дождями оказались залиты не только дороги и улицы в населенных пунктах: полноводной стала и пустыня Руб-эль-Хали.
Она находится на территории Йемена, Омана, ОАЭ и Саудовской Аравии, занимая южную треть Аравийского полуострова. Годовая сумма осадков здесь составляет около 35 мм, испаряемость выше 2000 мм, что делает ее одной из самых засушливых пустынь мира. И хотя после обильных дождей здесь иногда формируются небольшие временные водоемы — нынешний объем является рекордным за 20 лет.
الربع الخالي بعد إعصار ماكونو.الربع المليان! pic.twitter.com/IQZoeUCwx0— Matar مطر الأحمدي (@Matar_Alahmadi) 28 мая 2018 г.
Жителей ближайших деревень это радует: вода позволяет спящим в пустыне семенам прорастать, что обеспечивает пищей верблюдов.
Посмотрите, как зацвела Долина Смерти.