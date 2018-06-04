Рак пожертвовал клешней, чтобы сбежать из кастрюли
Один из посетителей китайского ресторана снял на видео спасение рака от неминуемой смерти. Мужчина заказал большую порцию раков, которых готовили у него на глазах. Членистоногих поочередно бросали в кипящую воду, но одно из животных не захотело разделить участь товарищей. Оно успешно забралось на край кастрюли, и когда выяснилось, что левая клешня застряла — рак отсоединил ее правой клешней и оказался на свободе.
Дерзкий побег произвел на посетителя ресторана такое впечатление, что он взял беглеца домой, поместил в аквариум и теперь заботится о нем как о домашнем питомце. Раки, действительно, могут какое-то время жить без клешней — более того, в природе это встречается достаточно часто. Основных причин две: потеря конечности из-за атаки врага, или же рак сам отламывает себе клешню, когда в процессе линьки она застревает и мешает сбросить панцирь. После этого у животных запускается процесс регенерации. У молодых особей потерянные клешни восстанавливаются быстро, у более старых это может занять несколько периодов линьки. Но, в любом случае, рано или поздно рак принимает свой привычный облик.
Между тем Китай в последние годы занял лидирующие позиции по количество ферм, выращивающих раков: здесь блюда из них пользуются все большей популярностью. По официальным данным, объем производства раков в стране вырос с 265,5 тыс. тонн в 2007 году до 852,3 тыс. тонн в 2016 году.
Узнайте, где запрещено варить раков живыми.