  • Лето в России началось со снегопада: фото и видео
    Казань Фото: marina_kzn16/Instagram
  • Лето в России началось со снегопада: фото и видео
    Краснокамск Фото: xeniya.alekseewna.d/Instagram
  • Лето в России началось со снегопада: фото и видео
    Ямал Фото: ingakosto/Instagram
  • Лето в России началось со снегопада: фото и видео
    Нижнекамск Фото: nkvk2018/Instagram
  • Лето в России началось со снегопада: фото и видео
    Набережные Челны Фото: tatarstan24/Instagram
  • Лето в России началось со снегопада: фото и видео
    Сочи Фото: kato_ccp/Instagram
  • Лето в России началось со снегопада: фото и видео
    Березники Фото: demidova_tanuwa/Instagram
  • Лето в России началось со снегопада: фото и видео
    Норильск Фото: marina.shinkorenko/Instagram
  • Лето в России началось со снегопада: фото и видео
    Омск Фото: ne_kompas_ne_zemnoy/Instagram
Природа

Лето в России началось со снегопада: фото и видео

В первый день лета в некоторых регионах России выпал снег.
Анастасия Баринова
1 июня 2018 в 14:46

В эти дни под влиянием холодных арктических масс оказался Приволжский федеральный округ, при этом летний снежный покров в Прикамье зафиксирован впервые с 2007 года. Минимальная температура в ночь на 1 июня составила 0 °C, днем ожидается не выше +4 °C, а среднесуточная температура составит около +2 °С. За минувшие 40 лет лишь два раза лето в Перми начиналось с +2 °C: в 2007 и 1979 годах. Помимо Пермского края, заморозки и снегопады пришли в Татарстан, Башкирию, Самарскую, Оренбургскую, Кировскую и Ульяновскую области. В Удмуртии ночная температура опускалась до -4 °C, однако днем воздух прогревается до +12 °C.


Зима вернулась и в другие регионы России — от Ямала до Сочи. Люди в шутку поздравляют друг друга с Новым годом.


Москва осталась в стороне от снегопада, но и здесь лето наступило только по календарю: температура воздуха держится на уровне +8…+10 °C с ночными заморозками до -3 °C, а порывы ветра достигают 20 м/с. И более того: хотя в следующие три дня ожидается постепенное потепление, затем температура снова начнет снижаться.

Вспомните, каким в столице было прошлое лето.

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