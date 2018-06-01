  • Ученые: Большой Барьерный риф не раз возрождался после массовой гибели кораллов
    Фото: Airpano.ru
  • Ученые: Большой Барьерный риф не раз возрождался после массовой гибели кораллов
    Фото: Pixabay.com
  • Ученые: Большой Барьерный риф не раз возрождался после массовой гибели кораллов
    Фото: Eulinky/Flickr.com
  • Ученые: Большой Барьерный риф не раз возрождался после массовой гибели кораллов
    Фото: Pixabay.com
  • Ученые: Большой Барьерный риф не раз возрождался после массовой гибели кораллов
    Фото: Toby Hudson/Wikipedia
  • Ученые: Большой Барьерный риф не раз возрождался после массовой гибели кораллов
    Фото: Pixabay.com
Природа

Ученые: Большой Барьерный риф не раз возрождался после массовой гибели кораллов

На протяжении многих десятилетий ученые фиксируют признаки гибели Большого барьерного рифа. Однако за последние 30 тысяч лет он мог полностью исчезнуть — и каждый раз выживал. Может быть, ситуация не так трагична?
Анастасия Баринова
1 июня 2018 в 13:52

Большой Барьерный риф — самая большая в мире сеть коралловых рифов, расположенная у берегов Австралии. Однако его площадь стремительно сокращается: за минувшие три десятилетия экосистема потеряла значительную часть кораллов.

На риф воздействует сразу несколько факторов: тропические ураганы; морские звезды, питающихся полипами; повышение температуры воды и загрязнение океана. Все это приводит к обесцвечиванию кораллов, а это — признак того, что колонию покидают микроскопические водоросли, обитающие в их тканях. Такой коралл становится уязвимым и в скором времени погибает.

Однако Большой барьерный риф существует более 30 тысяч лет, и за это время климат на планете менялся неоднократно. Исследуя развитие рифа в исторической перспективе, международная группа ученых пробурила осадочные породы в 16 точках и взяла 20 образцов коралловых отложений, которые относятся к разным временным отрезкам. Затем были проведены изотопный, седиментологический и другие анализы, и их результат позволяет иначе взглянуть на процессы, изменяющие Большой барьерный риф.

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