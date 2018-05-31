  • Буйвол спас ящерицу от льва: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
  • Буйвол спас ящерицу от льва: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
  • Буйвол спас ящерицу от льва: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
Природа

Буйвол спас ящерицу от льва: видео

Отдыхавшие в национальном парке Крюгера туристы стали свидетелями необычного взаимодействия буйвола, льва и ящерицы.
Анастасия Баринова
31 мая 2018 в 19:27
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Туристы в национальном парке Крюгера в ЮАР решили снять на видео, как молодые львы отдыхали у реки. Один из хищников скрылся в кустах и вскоре вышел с «добычей» — крупной ящерицей. Но он не успел насладиться победой, потому что рядом появился буйвол, будто бы решивший спасти рептилию: он подбежал ко льву, боднул своей головой и подбросил его на полтора метра в воздух.


Безусловно, буйволу судьба ящерицы не была интересна — он просто зачищал свою территорию от конкурентов, поясняют эксперты. В дикой природе львы не нападают на буйволов: те значительно сильнее и массивнее. В редких случаях хищная кошка может попытаться захватить больную или юную особь, но даже это сопряжено с большим риском. «Буйвол дал хороший урок львам», — говорят туристы.

Посмотрите, как буйволы спасают от львов слоненка.

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