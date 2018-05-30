Нетронутые леса Европы нанесены на карту
Исследование проводилось биологами разных стран под руководством специалистов из Берлинского университета имени Гумбольдта. Чтобы составить базу данных, исследователи связались с сотнями ученых, волонтеров и активистов со всей Европы — и узнали от них о девственных лесах в разных странах.
В результате совместной работы была составлена карта последних диких, не тронутых человеком, лесов Европы. На ней наглядно представлены около 14 000 квадратных километров реликтовых лесов, расположенных на территории 34 государств.
Называя леса «нетронутыми», ученые не имеют в виду, что там никогда не ступала нога человека. Скорее всего, изученные ими районы просто не сохранили явных следов человеческого присутствия.
Леса, которые давно не видели человека, расположены, как правило, в труднодоступных регионах. 89% из них находятся под защитой государств (правда, строго охраняются лишь 46% территорий).
Эти лесные массивы — кров для очень многих редких растений и животных, однако они по-прежнему под угрозой.
Некоторые из них соседствуют с густонаселенными регионами, и подчас даже статус заповедника не защищает их от вырубки (иногда — незаконной, иногда — вполне легальной). От лесозаготовки больше всего страдают реликтовые деревья в Словакии, Румынии и соседних балканских странах.
Узнайте, сколько лесов было в Европе раньше.