  • Нетронутые леса Европы нанесены на карту
    Фото: Pixabay.com
  • Нетронутые леса Европы нанесены на карту
    Фото: Pixabay.com
  • Нетронутые леса Европы нанесены на карту
    Фото: Pixabay.com
  • Нетронутые леса Европы нанесены на карту
    Фото: University of Vermont
Природа

Нетронутые леса Европы нанесены на карту

Международная группа ученых провела оценку лесных массивов Европы — и заключила: нетронутых лесов в регионе удивительно много, но они по-прежнему уязвимы.
Анастасия Баринова
30 мая 2018 в 18:12
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Исследование проводилось биологами разных стран под руководством специалистов из Берлинского университета имени Гумбольдта. Чтобы составить базу данных, исследователи связались с сотнями ученых, волонтеров и активистов со всей Европы — и узнали от них о девственных лесах в разных странах.

В результате совместной работы была составлена карта последних диких, не тронутых человеком, лесов Европы. На ней наглядно представлены около 14 000 квадратных километров реликтовых лесов, расположенных на территории 34 государств.

  • Нетронутые леса Европы нанесены на карту

Называя леса «нетронутыми», ученые не имеют в виду, что там никогда не ступала нога человека. Скорее всего, изученные ими районы просто не сохранили явных следов человеческого присутствия.

Леса, которые давно не видели человека, расположены, как правило, в труднодоступных регионах. 89% из них находятся под защитой государств (правда, строго охраняются лишь 46% территорий).

Эти лесные массивы — кров для очень многих редких растений и животных, однако они по-прежнему под угрозой.

Некоторые из них соседствуют с густонаселенными регионами, и подчас даже статус заповедника не защищает их от вырубки (иногда — незаконной, иногда — вполне легальной). От лесозаготовки больше всего страдают реликтовые деревья в Словакии, Румынии и соседних балканских странах.

Узнайте, сколько лесов было в Европе раньше.

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