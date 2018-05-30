Чайка ест крысу: фото и видео
Жительница острова Мэн заметила чайку, которая поймала крупную крысу. Птица не могла проглотить ее целиком, поэтому она швыряла мертвое животное на землю, дробя клювом ее плоть и кости. Это заняло около шести минут, а затем, сделав из крысы «отбивную», чайка приступила к трапезе.
На острове Мэн обитает огромное множество крыс, и местные жители из суеверия называют их «длиннохвостыми», избегая прямого названия. Тот факт, что чайки могут помочь в борьбе с грызунами, людей радует, но с другой стороны они подозревают, что птицы также ответственны за исчезновение кроликов и утят.
Рацион чаек, действительно, достаточно разнообразный: в прибрежной зоне они охотятся на рыбу, ракообразных и других обитателей моря. Если животное покрыто панцирем или раковиной, птицы поднимают их в воздух и бросают с большой высоты на камни, разбивая твердую оболочку. На суше чайкам доступна как растительная, так и животная пища, в том числе — грызуны, птенцы других птиц, и наконец, пищевые отбросы.
На видео — другая чайка, поймавшая грызуна (правда, куда более скромных размеров).
Узнайте, как чайки воспроизводят свой род.