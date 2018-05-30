  • Чайка ест крысу: фото и видео
    Фото: Belinda Leach/Facebook
  • Чайка ест крысу: фото и видео
    Фото: Belinda Leach/Facebook
  • Чайка ест крысу: фото и видео
    Фото: Belinda Leach/Facebook
  • Чайка ест крысу: фото и видео
    Фото: Belinda Leach/Facebook
Природа

Чайка ест крысу: фото и видео

Чайки могут питаться не только рыбой: их добычей становятся и сухопутные животные.
Анастасия Баринова
30 мая 2018 в 20:59

Жительница острова Мэн заметила чайку, которая поймала крупную крысу. Птица не могла проглотить ее целиком, поэтому она швыряла мертвое животное на землю, дробя клювом ее плоть и кости. Это заняло около шести минут, а затем, сделав из крысы «отбивную», чайка приступила к трапезе.

На острове Мэн обитает огромное множество крыс, и местные жители из суеверия называют их «длиннохвостыми», избегая прямого названия. Тот факт, что чайки могут помочь в борьбе с грызунами, людей радует, но с другой стороны они подозревают, что птицы также ответственны за исчезновение кроликов и утят.

Рацион чаек, действительно, достаточно разнообразный: в прибрежной зоне они охотятся на рыбу, ракообразных и других обитателей моря. Если животное покрыто панцирем или раковиной, птицы поднимают их в воздух и бросают с большой высоты на камни, разбивая твердую оболочку. На суше чайкам доступна как растительная, так и животная пища, в том числе — грызуны, птенцы других птиц, и наконец, пищевые отбросы.

На видео — другая чайка, поймавшая грызуна (правда, куда более скромных размеров).

Узнайте, как чайки воспроизводят свой род.

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