Японцы убили 333 малых полосатика за три месяца
Каждый декабрь, то есть в начале австралийского лета, японские суда отправляются в Южный океан на китовый промысел. Официально целью подобных экспедиций называются научные работы; в частности, «забор образцов», «изучение структуры и динамики морской экосистемы Антарктики». Тем не менее биологи убеждены, что на самом деле суда выходят на охоту.
«Принимая кита, они создают видимость научной деятельности: например, извлекают органы для дальнейшего исследования. Однако туша животного при этом отправляется на рынок, где продается рядовому потребителю», — рассказывала National Geographic морской биолог Лия Гербер в 2014 году.
Если эксперты правы, японские китобои продолжают нарушать постановление Международного суда ООН от 2014 года. Тогда их уже обвиняли в нарушении конвенции, принятой Международной комиссией по промыслу китов (IWC), согласно которой с 1986 года был введен мораторий на коммерческий китобойный промысел.
После постановления суда Япония на время приостановила свою китобойную деятельность, однако длилось это недолго. Уже в сезоне 2015/16 процесс возобновился. Отмечалось, что программа стала «более научной», а объем промысла сократился на две трети.
Впрочем, многие ученые выразили большое сомнение в чистоте замысла. В самой же IWC не удалось прийти к консенсусу на предмет того, подпадает ли новый формат действий японцев под утвержденные нормативы.
В дальнейшем выяснилось, что сокращение объема промысла выглядело хорошо лишь на бумаге. В действительности же цифры остались прежними. В предыдущие годы Япония истребляла 200−400 малых полосатиков ежегодно, сейчас — 333.
Приоритетной целью китобоев являются самки. Сами японцы утверждают, что их задача — определить, когда самки достигают половой зрелости, и с помощью полученных данных доказать, что текущее состояние популяции малых полосатиков позволяет вести нормальный промысел.
В ходе австралийского летнего сезона 2017/18, то есть с декабря по февраль включительно, были убиты ровно 333 малых полосатика. 122 из них были беременными самками, 114 — юными особями, еще не способными к размножению.
Основным оружием при охоте на китов служат гарпуны с гранатой на конце. После попадания животное погибает мгновенно в 50−80% случаев.
Экспедиция японских судов — часть 12-летнего плана, в рамках которого в водах Антарктики должны быть убиты около 4000 китов. Официальный статус состояния популяции малых полосатиков на данный момент не объявлен, однако по некоторым данным за период с 1991 по 2004 гг. их количество сократилось на 60% по сравнению с 1978—1991 гг.
С полным отчетом IWC можно ознакомиться здесь.