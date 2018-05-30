  • Японцы убили 333 малых полосатика за три месяца
    Малый полосатик Фото: Сергей Фомин
  • Японцы убили 333 малых полосатика за три месяца
    Фото: Tom Benson/Fickr.com
Природа

Японцы убили 333 малых полосатика за три месяца

Такие цифры приводятся в последнем отчете Международной комиссии по китовому промыслу (IWC) по итогам майской встречи.
National Geographic Россия
30 мая 2018 в 12:34

Каждый декабрь, то есть в начале австралийского лета, японские суда отправляются в Южный океан на китовый промысел. Официально целью подобных экспедиций называются научные работы; в частности, «забор образцов», «изучение структуры и динамики морской экосистемы Антарктики». Тем не менее биологи убеждены, что на самом деле суда выходят на охоту.

«Принимая кита, они создают видимость научной деятельности: например, извлекают органы для дальнейшего исследования. Однако туша животного при этом отправляется на рынок, где продается рядовому потребителю», — рассказывала National Geographic морской биолог Лия Гербер в 2014 году.

Если эксперты правы, японские китобои продолжают нарушать постановление Международного суда ООН от 2014 года. Тогда их уже обвиняли в нарушении конвенции, принятой Международной комиссией по промыслу китов (IWC), согласно которой с 1986 года был введен мораторий на коммерческий китобойный промысел.

После постановления суда Япония на время приостановила свою китобойную деятельность, однако длилось это недолго. Уже в сезоне 2015/16 процесс возобновился. Отмечалось, что программа стала «более научной», а объем промысла сократился на две трети.

Впрочем, многие ученые выразили большое сомнение в чистоте замысла. В самой же IWC не удалось прийти к консенсусу на предмет того, подпадает ли новый формат действий японцев под утвержденные нормативы.

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