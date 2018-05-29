  • Северного белого носорога спасут клонированием
    Белый носорог в чешском зоопарке Dvůr Králové Zoo. Фото: Mistvan/Wikipedia
  • Северного белого носорога спасут клонированием
    Самец Судан в 2015 году. Фото: Ol Pejeta Conservancy
Природа

Северного белого носорога спасут клонированием

После того, как умер последний самец северного белого носорога, ученые ищут способы восстановить почти исчезнувший подвид. Недавно свое слово сказали генетики.
Анастасия Баринова
29 мая 2018 в 17:46
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В дикой природе северные белые носороги не встречаются с 2007 года. Несколько особей жило в зоопарках, но последний самец, легендарный носорог Судан, умер в марте 2018 года. В настоящее время представителями подвида являются только две самки — его дочь и внучка, но проблемы со здоровьем не позволяют им забеременеть. Впрочем, собранный у белых носорогов генетический материал — сперма и яйцеклетки — в будущем поможет восстановить популяцию. Скорее всего, суррогатной матерью станет самка южного белого носорога, которая недавно прошла процедуру искусственного оплодотворения.

Но даже если эта программа увенчается успехом — о массовом воспроизводстве речи не идет, поэтому биологи рассматривают любые альтернативные способы.

Одним из них могло бы стать клонирование: проанализировав ядерную ДНК нескольких северных белых носорогов, ученые пришли к выводу, что материал годится для использования в этих целях.

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