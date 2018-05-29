Северного белого носорога спасут клонированием
В дикой природе северные белые носороги не встречаются с 2007 года. Несколько особей жило в зоопарках, но последний самец, легендарный носорог Судан, умер в марте 2018 года. В настоящее время представителями подвида являются только две самки — его дочь и внучка, но проблемы со здоровьем не позволяют им забеременеть. Впрочем, собранный у белых носорогов генетический материал — сперма и яйцеклетки — в будущем поможет восстановить популяцию. Скорее всего, суррогатной матерью станет самка южного белого носорога, которая недавно прошла процедуру искусственного оплодотворения.
Но даже если эта программа увенчается успехом — о массовом воспроизводстве речи не идет, поэтому биологи рассматривают любые альтернативные способы.
Одним из них могло бы стать клонирование: проанализировав ядерную ДНК нескольких северных белых носорогов, ученые пришли к выводу, что материал годится для использования в этих целях.
Образцы были получены из криобанка зоопарка Сан-Диего, где северные белые носороги жили до 2015 года. По результатам анализа выяснилось, что гетерозиготность и генетическое разнообразие северных белых носорогов — на достаточно высоком уровне. У многих видов животных, находящихся на грани вымирания, например у орангутанов Борнео, эти показатели крайне низки, поскольку в условиях ограниченной территории неизбежны близкородственные скрещивания — инбридинг.
Проведенная работа доказала ценность криоконсервированного генетического материала северных белых носорогов, и это первый шаг к возможности провести процедуру их клонирования.
Узнайте, как ученые пытаются клонировать мамонта.