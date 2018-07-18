Хищные черви распространяются по планете
Червей из рода Bipalium называют молотоголовыми — в отличие от многих других червей, они имеет чётко выраженную голову, напоминающую молот. В среднем особи достигают в длину около 25 см, но при наличии обильной пищи они вырастают до 40 см и более!
Эти животные предпочитают регионы с влажным и тёплым климатом — вроде азиатских стран. Часто численность бипалий сдерживается сложившейся экологической цепочкой. Но, к примеру, в США и Европе это животное считается инвазивным — и опасным — видом.
Биологи из Французского национального музея естественной истории говорят, что в зоне риска — любая местность: и дикая природа, и сады, и газоны, и огороды. Дело в том, что бипалии ведут хищный образ жизни, питаясь дождевыми червями, улитками и слизнями, которые обитают в почве и поддерживают баланс в экосистемах.
По результатам экспедиции, проходившей во Франции, Карибском бассейне, Южной Америке, Африке и Океании, ученые нашли пять инвазивных видов Bipalium. При этом местные жители ничего не знали о вторжении молотоголовых захватчиков. Это особенно удивительно с учетом того, что, по всей видимости, те освоили новые территории уже 20 лет назад.
Отмечая гибель растений, садоводы списывали это на изменение климата и любые другие факторы, не догадываясь, что причиной могло быть исчезновение дождевых червей, которые обычно рыхлят почву и способствуют ее плодородности. Ученые призывают обратить пристальное внимание на распространение опасного инвазивного вида: помимо вреда растениям, бипалии оставляют птиц без корма, что в конечном счете сказывается на биоразнообразии.