  • Самый длинный в мире забор против кошек построен в Австралии
    Фото: Australian Wildlife Conservancy
  • Самый длинный в мире забор против кошек построен в Австралии
    Фото: Australian Wildlife Conservancy
Природа

Самый длинный в мире забор против кошек построен в Австралии

Одичавшие кошки наносят огромный ущерб природе Австралии. Для того, чтобы уберечь беззащитных представителей фауны, в стране возвели гигантский забор.
Анастасия Баринова
28 мая 2018 в 14:30
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Агентство по сохранению дикой жизни Австралии завершило строительство длиннейшего в мире забора, который не позволит кошкам уничтожать зверей на этой территории. Экологи приводят ужасающие цифры: каждый день одичавшие кошки убивают более 3 миллионов птиц, рептилий и млекопитающих. Каждую минуту по их вине жизни лишается более 2000 различных представителей фауны.

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