Самое старое дерево Европы: новый рекорд
Международная группа ученых исследовала растительный мир Национального парка Поллино (ит. Parco nazionale del Pollino). Эта заповедная зона, расположенная в провинциях Козенца, Матера и Потенца, с общей площадью в 1820 км² является крупнейшим природным парком в стране. Здесь можно увидеть пихту белую, бук европейский, сосну черную, тис ягодный и другие деревья, но символом считается боснийская сосна, или сосна Гельдрейха (лат. Pínus heldréichii), поскольку Поллино — это один из последних районов произрастания этого дерева в Италии.
Боснийские сосны растут медленно, являются морозостойкими и не боятся засухи, поэтому среди них встречается много долгожителей. В свою очередь, изучение старых деревьев помогает больше узнать об изменениях климата на планете.
Заметив на крутом скалистом склоне одно из таких деревьев, ученые захотели определить его возраст, но это оказалось непросто: центральная часть сосны, которая должна была содержать самые древние кольца, превратилась в труху или пыль. «По меньшей мере 20 сантиметров древесины, которая хранила бы историю, просто не было. Мы никогда такого не видели», — говорят ученые.
Помимо ствола, годовые кольца имеют и корни, но они могут развиваться с разной скоростью. Восстановить недостающие звенья хронологии помог радиоуглеродный анализ. Выяснилось, что возраст сосны составляет 1230 лет — и она продолжает расти. Заметный рывок произошел в последние десятилетия: к стволу добавились новые очень крупные кольца.
Открытие иллюстрирует устойчивость некоторых видов флоры к экстремальным изменениям климата. 1230-летняя сосна начала свою жизнь в в холодный период, а затем адаптировалась к более высоким температурам и даже продолжительным периодам засухи.