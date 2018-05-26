Пополнение в семье туров в Московском зоопарке
Уже через пару часов после появления на свет маленький тур уверенно стоял на ногах и следовал за матерью по всему вольеру. У горных копытных процесс «взросления» происходит достаточно быстро: детеныш должен как можно скорее окрепнуть, научиться бегать, маневрировать и с легкостью взбираться по скалам, только так он сможет избежать опасности со стороны хищников.
На данный момент вес новорожденного тура составляет 4 кг. Зоологам удалось осмотреть животное и установить, что это здоровый и крепкий самец. Уже сейчас детеныш скачет по вольеру, активно общается с сородичами и взбирается по «Турьей горке» все выше и выше. Пока что он питается исключительно материнским молоком, однако в скором времени начнет пробовать взрослую пищу — сено, ивовые ветки, специальные комбикорма.
В Московском зоопарке дагестанские туры содержатся с середины прошлого века. Именно благодаря этим животным павильон «Турья горка» получил свое легендарное название. Группа туров, которую сейчас можно увидеть на экспозиции, была сформирована после реконструкции зоопарка в 1997 году. Сначала в Москву привезли самцовую группу из Таллина, а затем удалось получить еще несколько особей из природы — этим обусловлена высокая генетическая ценность наших животных.
Московский зоопарк уже многие годы принимает участие в Европейской племенной книге по дагестанским турам, а также в программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по сохранению горных копытных. К сожалению, ежегодно численность дагестанских туров в природе сокращается. Это связано, прежде всего, с нелегальной охотой и браконьерством — туры из-за своих величественных рогов испокон веков являются завидным охотничьим трофеем. Еще один фактор, влияющий на численность туров, — сокращение площади пастбищ и загрязнение кормовой среды.