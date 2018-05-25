  • Неудачный побег кролика от двух хищников: видео
    Фото: ViralHog/YouTube
  • Неудачный побег кролика от двух хищников: видео
    Фото: ViralHog/YouTube
  • Неудачный побег кролика от двух хищников: видео
    Фото: ViralHog/YouTube
Природа

Неудачный побег кролика от двух хищников: видео

На видео попала сцена, иллюстрирующая расстановку сил в пищевой цепочке. За кроликом устроили охоту кошка и сова, и у жертвы практически не было шансов на спасение.
Анастасия Баринова
25 мая 2018 в 20:03

Съемка велась владельцем кошки, охотившейся за кроликом. Придушив жертву, кошка прилегла отдохнуть, а затем перенесла добычу в более подходящее с ее точки зрения место. За это время кролик набрался сил и пустился наутек. Ему почти удалось спастись — развив большую скорость, он оказался вне пределов досягаемости кошки, но тут появилась опасность с воздуха: стремительно налетевшая сверху сова подхватила животное и на глазах у ошеломленной кошки унесла к себе. Совы являются отличными охотниками, и они гораздо быстрее многих наземных животных. В частности, домашние кошки при рывке могут развить скорость до 50 км/час, но в среднем они бегают со скоростью около 13,5 километров в час. Для диких кроликов этот показатель — на уровне 20−25 км/ч, при этом они передвигаются зигзагами, усложняя охотнику задачу. В случае ситуации, попавшей на видео, сове не составило большого труда поймать кролика, ослабленного захватом кошки.

Посмотрите, как выглядит гигантский кролик.

Тоже интересно

Видео: дорожная камера в Канаде сняла полярную сову

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Зачем обезьяны, живущие в дикой природе, подбирают брошенных котят
Зачем обезьяны, живущие в дикой природе, подбирают брошенных котят
Тоже интересно
Необыкновенно крупный лесной кот попал на видео
Необыкновенно крупный лесной кот попал на видео
Африка начинает раскалываться на части: видео
Африка начинает раскалываться на части: видео