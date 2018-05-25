  • Белоголовый орлан отбирает у лисы добычу: фото
    Фото: Kevin Ebi
  • Белоголовый орлан отбирает у лисы добычу: фото
    Фото: Kevin Ebi
  • Белоголовый орлан отбирает у лисы добычу: фото
    Фото: Kevin Ebi
Природа

Белоголовый орлан отбирает у лисы добычу: фото

Американский фотограф дикой природы Кевин Эби специализируется на съемке птиц. Одним из наиболее захватывающих снимков стала сцена охоты белоголового орлана.
Анастасия Баринова
25 мая 2018 в 15:51

Фотограф Кевин Эби (Kevin Ebi) сотрудничает с National Geographic, National Wildlife, Smithsonian, Lonely Planet и другими авторитетными изданиями. Кроме того, он выпустил книгу Year of the Eagle, в которую включены снимки белоголовых орланов, показывающие их жизнь на протяжении года.

Одну из следующих фотосессий Кевин решил посвятить лисам, и для этого отправился в природный парк округа Сан-Хуан в штате Вашингтон. Там он наблюдал за молодой лисой, поймавшей кролика, как вдруг на нее налетел белоголовый орлан и вцепился когтями в добычу. Но и лиса не собиралась с нею расставаться, и в результате птица подняла в воздух и охотницу, и ее жертву.

Белоголовые орланы (лат. Haliaeetus leucocephalus) входят в число самых крупных птиц на американском континенте. Их тело в длину достигает 70−102 см, размах крыльев — от 1,8 до 2,3 м, масса — от 3 до 6,3 кг. Лисицы могут весить от 2 до 14 кг, но в случае молодой особи, замеченной фотографом, ее параметры приближались к средним.

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