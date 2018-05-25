Белоголовый орлан отбирает у лисы добычу: фото
Фотограф Кевин Эби (Kevin Ebi) сотрудничает с National Geographic, National Wildlife, Smithsonian, Lonely Planet и другими авторитетными изданиями. Кроме того, он выпустил книгу Year of the Eagle, в которую включены снимки белоголовых орланов, показывающие их жизнь на протяжении года.
Одну из следующих фотосессий Кевин решил посвятить лисам, и для этого отправился в природный парк округа Сан-Хуан в штате Вашингтон. Там он наблюдал за молодой лисой, поймавшей кролика, как вдруг на нее налетел белоголовый орлан и вцепился когтями в добычу. Но и лиса не собиралась с нею расставаться, и в результате птица подняла в воздух и охотницу, и ее жертву.
Белоголовые орланы (лат. Haliaeetus leucocephalus) входят в число самых крупных птиц на американском континенте. Их тело в длину достигает 70−102 см, размах крыльев — от 1,8 до 2,3 м, масса — от 3 до 6,3 кг. Лисицы могут весить от 2 до 14 кг, но в случае молодой особи, замеченной фотографом, ее параметры приближались к средним.
Белоголовый орлан не мог бы долго нести в лапах животное сопоставимой с ним массы, но ненадолго поднять его в воздух ему труда не составило. Через несколько секунд лиса все же уступила свою добычу птице. Эби говорит, что беспокоиться о ней не стоит: она упала на землю с небольшой высоты и не была травмирована. Сама же по себе сцена является отличной иллюстрацией встречающегося в дикой природе клептопаразитизма. Подобное присвоение чужого кормового или гнездового ресурса, насильственное или тайное, характерно не только для птиц, но и для рептилий, млекопитающих, рыб, насекомых и других животных. Белоголовые орланы, пользуясь своими гигантскими размерами, нередко отбирают лосося у более мелких ястребообразных — в частности, у скоп (лат. Pandion haliaetus): тактика получить пищу, не тратя энергию на самостоятельную охоту, кажется им наиболее эффективной.
Узнайте, кто такие скопы.