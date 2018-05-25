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Ушастая «лунная» медуза плывет сквозь водоросли неподалеку от мыса Горн. Заросли гигантских водорослей у берегов архипелага возле южной оконечности Чили настолько густы, что видны даже на спутниковых снимках. Фото: Роберт Кларк
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Сто лет тому назад фернандесский морской котик считался вымершим по вине неуемных охотников, но в 1965 году было обнаружено несколько сотен животных. Сегодня популяция насчитывает 16 тысяч особей и продолжает расти. Фото: Роберт Кларк
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Осьминог вышел на охоту у берегов острова Робинзон-Крузо. Такие экосистемы способны восстановиться и пополнить исторически значимый для рыболовов морской ареал. Фото: Роберт Кларк
Девственные моря: подводные богатства Чили
Под сказочным небом — облака, пронзенные лучами солнца, — мы подплыли к скалистому отвесному утесу. Издали казалось, будто его подножие усыпано коричневыми валунами. Но, приблизившись, мы увидели, что валуны шевелятся.
Словно под воздействием какой-то диковинной силы притяжения «камни» бултыхнулись в море. Мы стали на якорь в сотне метров от берега и, вооружившись масками и трубками, соскользнули в воду. Коричневые валуны ожили — это были фернандесские морские котики. Сотни животных самых разных возрастов и размеров, от взрослых самцов до двухмесячных малышей, усеяли берег. При нашем приближении детеныши проявили неподдельный интерес, будто к ним приплыли новые игрушки, а взрослые лениво, едва приоткрыв один глаз, рассматривали чужаков.
Фернандесский морской котик — представитель подсемейства морских львов — пример уникального успеха в истории сохранения морской среды. Популяция этого вида, практически полностью истребленного сотню лет назад, сегодня процветает и растет на чилийском острове Робинзон-Крузо. Как случилось, что Чили, страна, до сих пор не знавшая удержу в рыболовстве, добилась столь впечатляющих успехов в возрождении морской фауны?
Чили протянулась узкой длинной полосой вдоль горной цепи Анд, спускаясь на запад к Тихому океану. В океане ей принадлежат 3,6 миллиона квадратных километров — это почти впятеро больше территории страны. Читать далее
Чили — страна рыболовов. В 2010 году она заняла седьмое место в мире по общему улову, благодаря промысловой добыче таких видов, как анчоус, перуанская скумбрия и тихоокеанская сардина. С 1970-х годов темпы рыболовства стремительно росли, пошатнув экологический баланс. По данным чилийского министерства рыболовства, из 25 рыбных угодий семь эксплуатируются в полной мере, шесть — сверх меры, девять истощены. Лишь на трех оставшихся акваториях промысел ведется без ущерба для экологии. Больше половины угодий полностью исчерпали запасы, в том числе и коммерчески важных видов — патагонского клыкача и перуанской скумбрии.
Участники природоохранного проекта Национального географического общества (NGS) «Девственные моря» («Pristine Seas») ищут последние первозданные участки океана — далекие уголки, где он по-прежнему такой, каким был пять сотен лет назад. С учетом таких факторов, как международные базы данных по населению, расстояние от гаваней и расположение рыболовных угодий, они составляют список акваторий, потенциально способных поддерживать здоровую морскую экосистему.
В 850 километрах от северного побережья страны на карте есть маленькая зеленая точка — острова Десвентурадас (в переводе с испанского: Несчастные острова). На одном из них — Сан-Феликсе — расположена небольшая, но стратегически важная военно-морская база. Другой, Сан-Амбросио, необитаем: только рыбаки с архипелага Хуан-Фернандес вот уже больше века (с 1901 года) наведываются сюда каждый сезон — ловить омаров.
В 2013 году совместно с природоохранной организацией Oceana мы отправились в экспедицию на острова Десвентурадас. Нашей целью было исследовать ареалы морской фауны, оценить их состояние и снять документальный фильм для National Geographic. Военно-морские силы Чили разрешили высадиться на Сан-Амбросио, но Сан-Феликс, военная зона, был для нас закрыт.
Отплыв из порта Антофагаста, мы через два дня прибыли на Сан-Амбросио. Бросив якорь, высадились на берег, чтобы наведаться в рыбацкую хижину, но там никого не оказалось. Вокруг были разложены огромные ловушки для омаров — больше метра в длину. Но особенно нас поразила величина отверстий, через которые омары проникают внутрь: в них можно было просунуть голову. Что за великаны здешние омары, если для них ставят такие ловушки?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы погрузились в морские глубины на подводном аппарате DeepSee — впервые в истории островов Десвентурадас. Наш корабль «Арго» пристал у северного берега Сан-Амбросио, где отвесные скалы укрывали от мощных юго-западных волн. Посреди Тихого океана мы опустились под воду в нескольких сотнях метров от берега, запертые в непроницаемом акриловом пузыре. С поверхности не было видно дна. Мы оказались в подводной вселенной, где единственным напоминанием о мире наверху был постепенно тускнеющий солнечный свет. На глубине 110 метров темно-синий океан предстал мозаикой света и тени — наш пузырь скользил вдоль гряды из черного базальта, четко вырисовывавшейся на фоне светлого песка внизу.
Из отверстия в скале показались два уса. Мы осторожно подплыли и беззвучно зависли сверху, направив фары внутрь маленькой пещеры, прямо на омара с огромной головой. В длину исполин достигал, как позже выяснилось, 54 сантиметров — таких мы еще не встречали!
Во время первых погружений мы видели глубоководных акул, крабов, с прозрачной губкой на голове, разные виды кораллов и рыб — в том числе и химеру, похожую на космический корабль, а также сотни омаров, весом, на взгляд, килограммов по семь.
На протяжении следующих двух недель мы погружались в морские глубины вокруг Сан-Амбросио до и после полудня, с аквалангом или в подводном аппарате — и перед нами расцветал прекрасный живой мир. Вокруг сновали стайки всевозможных рыб, от серебристых пампанито с желтыми плавниками до полутораметровых желтохвостов, мечущихся взад-вперед со скоростью торпеды. Морские обитатели были не только многочисленны, но и уникальны: как показали наши исследования, 96 процентов рыб, которых мы увидели во время экспедиции, принадлежат к видам, встречающимся только на архипелагах Десвентурадас и Хуан-Фернандес.
Своими открытиями мы поделились с чилийскими властями и рыбаками Хуан-Фернандеса, включая ловцов омаров, и в конце концов жители предложили создать вокруг островов морской парк, наложив запрет на рыболовство. В сентябре 2014 года министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос и министр обороны Хосе-Антонио Гомес посетили остров Сан-Феликс, чтобы посмотреть на обещанное изобилие. «Мы увидели то, чего не увидишь нигде: голубоногих олуш — птиц, встречающихся только там и на Галапагосских островах», — заявил Муньос, высоко оценивший «поддержку граждан в деле создания большой заповедной зоны».
5 октября 2015 года тогдашний президент Чили Мишель Бачелет объявила о создании Морского парка Наска-Десвентурадас. Площадью в 303 тысячи квадратных километров, он стал самой обширной морской охраняемой зоной Северной и Южной Америки. Таким образом под охраной оказались 12 процентов чилийских вод вместо прежних четырех.
Причастные к этому прорыву, мы задались новым вопросом: быть может, у Чили есть и другие девственные морские акватории? По нашим предположениям, самые большие шансы на успех были у островов Магальянес на южной оконечности континента.
Эти острова по большей части необитаемы. Горные цепи с утопающими в снегу вершинами спускаются там прямо в море, разделенные бесчисленными фьордами и бухтами, — идеальные условия для первозданного морского мира. Мы обсудили идею с нашим партнером, соучредителем компьютерной компании Gateway, Тедом Уэйттом, чей фонд поддерживает проекты по охране окружающей среды. На борту Plan B — экспедиционного судна, принадлежащего Waitt Foundation, фонду по защите морской природы, — нам предстояло исследовать девственные воды вокруг мыса Горн.
В бурном море возле южной оконечности Чили нашли последний приют больше тысячи кораблей и 15 тысяч мореплавателей. Нам повезло — мыс Горн смилостивился над нами, уняв ветра и успокоив море.
Наша команда добралась до мыса на рассвете; судно бросило якорь рядом c маяком Диего-Рамирес. При первом погружении мы зависли над подводным лесом гигантских бурых водорослей, возвышавшимся над океанским дном аж на 15 метров. Само дно было усеяно беспозвоночными — морскими звездами и улитками в компании нескольких длинноногих королевских крабов. А у поверхности к нам наведался южный морской лев в сопровождении двух любопытных самок.
Погода стояла хорошая, и было решено отправиться к самому южному пределу Чили, в шести десятках морских миль к юго-западу от мыса Горн. В шесть утра, после ночного плавания, мы вышли на мостик Plan B и встретили тихий рассвет — редкое зрелище в этих неприветливых краях. Бухта, над которой возвышается маяк, устлана густым ковром бурых водорослей. Совершив погружение, мы попали в волшебный лес, заросший водорослями в несколько ярусов. Мерно покачиваясь, верхушки то и дело расступались, и сквозь купол проникали лучи света — зрелище сродни эффекту калейдоскопа или солнца, бьющего в витражи католического собора.
Среди водорослей мы заметили облачко криля — маленьких красных рачков составляющих основу пищевой сети в этой экосистеме. В зарослях можно укрыться от многих хищников — рыб, пингвинов, альбатросов, буревестников и китов. Туда-сюда, будто подводные молнии, сновала стайка морских львов. Но заинтересовались они больше нами, чем поисками пищи: быть может, им впервые повстречались водолазы.
Выбравшись на берег, мы исследовали остров. Маяк обступили заросли густой травы в человеческий рост, через которые мы пробирались по тоннелям, проложенным гнездящимися здесь пингвинами. А едва вышли на открытую поляну, на нас устремились изумленные взоры десятков пушистых, будто маленькие плюшевые игрушки, птенцов сероголового альбатроса, устроившихся в гнездах.
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Малютка нототения-сима прячется от хищников в губке возле мыса Горн. Фото: Роберт Кларк
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Леопардовые губаны и пампанито кормятся некрупными беспозвоночными на мелководье у берегов острова Робинзон-Крузо. Фото: Роберт Кларк
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Мурены всматриваются в отверстия и трещины в надежде поживиться рыбой у побережья острова Александр-Селькирк. Фото: Роберт Кларк
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В окрестностях мыса Горн молодое поколение южных королевских крабов устроило сходку на морской звезде у берегов острова Хершел. Фото: Роберт Кларк
В небе сновали тысячи альбатросов, а в сумерках, едва касаясь крыльями воды, на острова после дневной рыбалки в море возвращались даже не тысячи — десятки тысяч буревестников. Острова Диего-Рамирес — царство дикой, первозданной природы — сохранили богатую экосистему, не оскверненную человеком.
В ходе нашей экспедиции мы совершали погружения и в других местах в окрестностях мыса Горн. В каждом новом месте нас ждали сюрпризы, но самые богатые дары таили воды, окружавшие один из островов к северу от мыса. Погрузившись в чащу водорослей, мы увидели зрелище небывалое: там кишмя кишели тысячи и тысячи ложных королевских крабов с пухлыми треугольными туловищами размером с десертную тарелку. Среди них было и несколько гораздо более крупных настоящих королевских крабов: чудища с супердлинными ногами, они напоминали крушащих здания грозных монстров из японских мультфильмов. Получив заряд адреналина, мы вынырнули, покоренные богатствами океана и красотой этого удивительного уголка природы.
Впрочем, Чили поразила нас не только роскошными морскими обитателями: там живут замечательные люди. Участие жителей Хуан-Фернандеса в создании Морского парка Наска-Десвентурадас было очень важно для региона, где большинство прибрежных рыбных угодий эксплуатируются сверх меры, в ущерб экологии. Нам захотелось поближе познакомиться с теми, кто решил встать на охрану морской фауны. При поддержке Waitt Foundation в марте 2017 года мы снова отправились на архипелаг Хуан-Фернандес, чтобы исследовать острова Робинзон-Крузо, Александр-Селькирк и Санта-Клара.
Когда наш самолет садился, облака расступились, давая разглядеть остров Робинзон-Крузо, засушливый и скалистый. Мы пробрались к изумрудному заливу в окружении охристых уступов, напоминавших древний амфитеатр. На солнце нежились десятки фернандесских морских львов месяцев двух от роду, остальные резвились на мелководье.
В начале экспедиции к нам присоединился министр иностранных дел Муньос, пожелавший посмотреть, как местные жители ловят омаров. Еще в 1935 году рыбаки Хуан-Фернандеса решили, что, раз уж таков их главный промысел, нужно знать меру. Они проявили редкую прозорливость — пошли необычным путем за десятки лет до того, как в развитых странах были внедрены научные методы управления рыбными ресурсами: перестали заниматься промыслом четыре месяца в году и начали возвращать в море омаров с панцирем меньше 12 сантиметров, а также всех самок с оплодотворенными яйцами под брюшком. Сами того не осознавая, они составили заповедь рационального лова: дайте омарам расти и размножаться в положенное время.
Ко всему прочему, эти люди уже тогда изобрели способ, сегодня считающийся инновационным: у каждого рыбака свои «владения» — подводные скалы или горы, где ему разрешено рыбачить. Все в ответе за успех, как личный, так и общий.
…Во время погружений у берегов Хуан-Фернандеса мы увидели рыбы больше, чем где бы то ни было в Чили. Два архипелага разделяет огромное расстояние, но оба — острова с уникальным биоразнообразием. Это обусловлено их изолированностью, а также исключительной плодородностью здешних вод — на север, вдоль берегов Чили и Перу, движется Перуанское течение, гигантская конвейерная лента из Антарктики. Она смещает поверхностные воды, поднимая вверх глубоководные слои, богатые питательными веществами.
Водолазы часто исследуют прибрежные зоны, но редко заплывают на разведку в открытое море, оставляя неизученными огромные подводные территории. Чтобы поглядеть на обитателей этих синих глубин, мы воспользовались подводными камерами, прикрепленными к буйкам, и GPS-локаторами: оставляли их внизу на час, а потом смотрели записи.
Это было впечатляющее зрелище. Почти каждый раз на камерах светились акулы мако и синие акулы — виды, близкие к уязвимым, которым вредит рыболовство в промышленных масштабах. Среди синих акул были как взрослые, так и малыши: судя по всему, воды в окрестностях Хуан-Фернандеса очень привлекательны для размножения и выращивания потомства.
Рыбаки Хуан-Фернандеса, туристическая ассоциация и местное сообщество несколько раз встречались, чтобы обсудить результаты экспедиции. Здоровые дебаты вылились в единодушное решение: жители Хуан-Фернандеса твердо намерены и дальше заниматься рыболовством без ущерба для экологии и охранять виды, которым грозит опасность. С учетом долго-срочной перспективы они подали тогдашнему президенту страны Мишель Бачелет еще одну петицию, прося расширить рыболовную зону и пообещав, что только они будут рыбачить в этих водах, используя традиционные, экологичные методы. Кроме того, рыбаки призвали к созданию морского парка.
1 июня 2017 года в своем обращении к нации Мишель Бачелет заявила, что в Чили будут созданы два новых морских парка: один к югу от мыса Горн площадью 140 тысяч квадратных километров и другой у берегов архипелага Хуан-Фернандес с территорией в 263 тысячи квадратных километров.
На конференции ООН по океану 7 июня 2017 года Эральдо Муньос приветствовал это решение, отметив, что чилийские власти преподнесли «дар Чили, а также всему миру, поскольку океан играет ключевую роль в борьбе с изменениями климата».
Три морских парка, созданных администрацией Бачелет, пополнят список, в котором уже значатся Морской парк Франсиско Колоане (2003 год) и Морской парк Моту Мотиро Хива (2010-й). Этот исторический шаг сделает Чили мировым лидером в охране океанов, ибо заповедный статус обретет акватория площадью свыше миллиона квадратных километров — 24 процента принадлежащих стране вод. Уникальные экосистемы могут восстановиться и будут процветать, помогая пополнять близлежащие рыболовные зоны и сохранять важный промысел.
«Я уверена, что развитие человечества окажется возможно лишь в том случае, если оно не будет наносить вреда окружающей среде, — заявила Бачелет. — Мы, конечно, должны развивать экономику, но оберегать природу тоже необходимо».