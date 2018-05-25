  • Девственные моря: подводные богатства Чили
    Ушастая «лунная» медуза плывет сквозь водоросли неподалеку от мыса Горн. Заросли гигантских водорослей у берегов архипелага возле южной оконечности Чили настолько густы, что видны даже на спутниковых снимках. Фото: Роберт Кларк
  • Девственные моря: подводные богатства Чили
    Сто лет тому назад фернандесский морской котик считался вымершим по вине неуемных охотников, но в 1965 году было обнаружено несколько сотен животных. Сегодня популяция насчитывает 16 тысяч особей и продолжает расти. Фото: Роберт Кларк
  • Девственные моря: подводные богатства Чили
    Осьминог вышел на охоту у берегов острова Робинзон-Крузо. Такие экосистемы способны восстановиться и пополнить исторически значимый для рыболовов морской ареал. Фото: Роберт Кларк
Природа

Девственные моря: подводные богатства Чили

Прибрежная полоса Чили, растянувшаяся на 4000 километров, изобилует местами обитания морской фауны, но большинство из них опустошено из-за непомерных аппетитов рыболовов. Экологи, местные сообщества и власти объединились, чтобы спасти уцелевшее.
Энрик Сала и Алекс Муньос
25 мая 2018 в 15:21

Под сказочным небом — облака, пронзенные лучами солнца, — мы подплыли к скалистому отвесному утесу. Издали казалось, будто его подножие усыпано коричневыми валунами. Но, приблизившись, мы увидели, что валуны шевелятся.

Словно под воздействием какой-то диковинной силы притяжения «камни» бултыхнулись в море. Мы стали на якорь в сотне метров от берега и, вооружившись масками и трубками, соскользнули в воду. Коричневые валуны ожили — это были фернандесские морские котики. Сотни животных самых разных возрастов и размеров, от взрослых самцов до двухмесячных малышей, усеяли берег. При нашем приближении детеныши проявили неподдельный интерес, будто к ним приплыли новые игрушки, а взрослые лениво, едва приоткрыв один глаз, рассматривали чужаков.

Фернандесский морской котик — представитель подсемейства морских львов — пример уникального успеха в истории сохранения морской среды. Популяция этого вида, практически полностью истребленного сотню лет назад, сегодня процветает и растет на чилийском острове Робинзон-Крузо. Как случилось, что Чили, страна, до сих пор не знавшая удержу в рыболовстве, добилась столь впечатляющих успехов в возрождении морской фауны?

Чили протянулась узкой длинной полосой вдоль горной цепи Анд, спускаясь на запад к Тихому океану. В океане ей принадлежат 3,6 миллиона квадратных километров — это почти впятеро больше территории страны. Читать далее

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Дельфиний спецназ

Статья опубликована в журнале National Geographic (№176, май 2018).
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