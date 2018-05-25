Самые маленькие папоротники в мире
Открытие нового вида папоротников совершили два индийских ученых из штата Гуджарат. Изучая сосудистые споровые растения, они регулярно отправляются в экспедиции, и недавно в Западных Гатах они заметили целую поляну, покрытую необычно миниатюрными папоротниками.
Специалисты установили, что растение относится к ужовникам (лат. Ophioglossum). Такое название род получил из-за сходства спорофилла и полового побега с языком змеи. Род включает в себя около 30 видов, и среди них известны растения размером около 2 см: Ophioglossum lusitanicum.
Однако новый представитель рода почти в два раза меньше: от 1 до 1,2 см. Он самый маленький среди всех наземных папоротниковидных (лат. Polypodióphyta). Только водный Azolla cristata имеет сопоставимую величину: 0,5−1,5 см.
Новый вид получил имя Ophioglossum malviae — в честь подруги одного из первооткрывателей, Малви Сутри (Malvi Surti), которая вдохновляла и поддерживала ученого в начале его карьеры. От других папоротников из семейства ужовниковые O. malviae отличается не только размерами, но и формой своих спор: они имеют более толстую оболочку, напоминающую раковину устриц. Продолжая наблюдения за растением, ученые установили, что оно появляется только раз в году после сезона дождей и умирает через несколько месяцев. Споры пребывают в пассивном состоянии, ожидая следующего периода влаги, чтобы пойти в рост. Этот фактор, а также огромное биоразнообразие Западных Гатов в сочетании с малоизученностью этой территории, не позволяли заметить O. malviae раньше.