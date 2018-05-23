Бегемоты отбили антилопу гну у двух крокодилов
Неподалеку от границы ЮАР и Мозамбика по территории Национального парка Крюгера течет Crocodile River — река Крокодилов, или Мпумаланга. Помимо рептилий, давших ей имя, здесь можно увидеть других обитателей Африки, в том числе знаменитую «большую пятерку»: слона, носорога, буйвола, льва и леопарда.
В воде отдыхает множество бегемотов, а к берегам на водопой приходят самые разные звери, в том числе антилопы гну. Недавно одной из них не повезло: на нее тут же с разных сторон набросились два крокодила. За развитием событий наблюдают бегемоты и, кажется, что они тоже готовы присоединиться к трапезе. Однако они окружают антилопу, не позволяя крокодилам продолжить атаку, и подталкивают раненое животное к берегу. Не следует думать, что бегемоты занимаются спасением зверей из благих побуждений: они всего лишь расчищают свою территорию. Крокодил не способен навредить взрослому гиппопотаму, но может нанести травму детенышу.
Посмотрите, как бегемот прогоняет льва.