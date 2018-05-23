Устроивший лесной пожар подросток должен заплатить 36 миллионов долларов
2 сентября 2017 года в ущелье реки Колумбия в штатах Орегон и Вашингтон вспыхнул лесной пожар, бушевавший три месяца. Огонь уничтожил 20 тысяч гектаров леса, нанес большой ущерб местной экономике и привел к эвакуации десятков людей. Несколько туристов едва не погибли, оказавшись в огненной ловушке. Трагическое происшествие стало следствием шалости группы подростков: один из них бросал горящие петарды, а другие веселились и снимали забаву на телефон. Это происходило на глазах у одной из туристок. Женщина пыталась остановить молодых людей, но они «явно не отдавали себе отчета в своих действиях».
Виновник был заключен под стражу и недавно предстал перед судом. 15-летний обвиняемый признан виновным в неосторожном обращении с огнем; он должен выплатить штраф в размере 36 688 330 долларов. Кроме того, ему предстоит отработать 1 920 часов в Службе охраны лесов, а также написать письма с извинениями в адрес нескольких городов, ведомств, парков и сотен людей, так или иначе пострадавших из-за пожара. Если в течение 10 лет молодой человек будет соблюдать график платежей и не совершит других правонарушений, остаток долга ему может быть прощен.
Основными получателями денег являются Служба охраны лесов (более 21 миллиона долларов) и департамент транспорта Орегона (12,5 миллионов долларов). Местные железные дороги оценили свои потери в миллион долларов, страховые компании ожидают 8 тысяч, а женщина, лишившаяся из-за огня своего дома, выдвинула иск на 5 тысяч долларов. Адвокат называет решение суда абсурдным — у подростка не может быть таких денег. Со своей стороны судья уверен, что сумма соответствует совершенному преступлению и нанесенному в его результате ущербу.
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