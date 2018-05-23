Биомасса Земли: больше всего весят растения
Международная группа ученых решила подсчитать совокупную массу растительных и животных организмов на Земле. За основу был взят углерод, входящий в состав всех живых организмов. Согласно полученным данным, в общей сложности он весит около 550 миллиардов тонн (гигатонн).
Основной объем приходится на растительный мир: 450 Гт или 80% всей биомассы. На втором месте, с колоссальным отставанием, идут бактерии: 70 Гт, или чуть меньше 13%, а за ними следует царство грибов: 12 Гт (2%).
Объем представителей животного мира на этом фоне крайне невелик: 2 гигатонны углерода, из которых половина приходится на насекомых, паукообразных и ракообразных, и еще 0,7 Гт — на рыбу.
Доля человечества, 0,06 Гт (около 0,01%) заметно превышает общую массу всех диких млекопитающих (0,007 Гт). При этом люди оказывают большое воздействие на формирование мировой биомассы. Так, интенсивный китобойный промысел и эксплуатация других морских обитателей привели к значительному снижению глобальной биомассы морских млекопитающих: с прежних 0,02 Гт до 0,004 Гт.
Огромную роль также сыграло одомашнивание животных. На фоне того, что объем биомассы диких млекопитающих снизился, общий объем всех млекопитающих вырос в 4 раза. Это произошло за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота и свиней: 14 к 1 в соотношении к диким зверям. А совокупная масса цыплят втрое превышает массу всех диких птиц.
Узнайте, какие растения и животные вымрут в ближайшее время.