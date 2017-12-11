  • Исчезающее австралийское озеро вернулось! Но ненадолго
    Фото: awaondersoul/Instagram
  • Исчезающее австралийское озеро вернулось! Но ненадолго
    Фото: megan_room11/Instagram
  • Исчезающее австралийское озеро вернулось! Но ненадолго
    Фото: ellalucyrich/Instagram
  • Исчезающее австралийское озеро вернулось! Но ненадолго
    Фото: kym.donaldson/Instagram
Природа

Исчезающее австралийское озеро вернулось! Но ненадолго

В Тасмании есть озеро с говорящим названием «Исчезающее». Увидеть его заполненным водой удается крайне редко — но сейчас именно такой случай.
Анастасия Баринова
22 мая 2018 в 17:25

Исчезающее озеро находится у подножья горы Веллингтон. Оно наполняется водой настолько редко, что местные СМИ предложили считать водоем частью «лесного фольклора» и не рассчитывать застать его полноводным. Однако на прошлой неделе сказка стала реальностью: после серии проливных дождей чашу озера заполнила чистая сине-зеленая вода.

Озеро находится на высоте около 1270 метров среди камней; в самые полноводные дни оно не больше обычного бассейна и имеет глубину до 1,2 метра. Местные жители говорят, что такое бывает один-два раза в год после особенно сильных осадков. Читать далее

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