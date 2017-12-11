Исчезающее австралийское озеро вернулось! Но ненадолго
Исчезающее озеро находится у подножья горы Веллингтон. Оно наполняется водой настолько редко, что местные СМИ предложили считать водоем частью «лесного фольклора» и не рассчитывать застать его полноводным. Однако на прошлой неделе сказка стала реальностью: после серии проливных дождей чашу озера заполнила чистая сине-зеленая вода.
Озеро находится на высоте около 1270 метров среди камней; в самые полноводные дни оно не больше обычного бассейна и имеет глубину до 1,2 метра. Местные жители говорят, что такое бывает один-два раза в год после особенно сильных осадков. Читать далее
Сейчас сюда устремились желающие увидеть легенду своими глазами, но вскоре «Исчезающее» снова оправдает свое название.
Посмотрите на другое озеро, которое исчезает каждое лето.