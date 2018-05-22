В желудке мертвого дельфина нашли резиновую перчатку
Серые дельфины (лат. Grampus griseus) распространены в открытых и прибрежных водах практически по всему миру, но они очень тщательно выбирают себе место обитания. В частности, в южной части Северного моря, у берегов Великобритании, этих млекопитающих не видели с 1963 года, а по всей стране с 1990 года есть только 240 свидетельств появления серых дельфинов. Это говорит о том, что серые дельфины не являются постоянными жителями в этой акватории.
Найденное на берегу города Грейт-Ярмут (графство Норфолк) мертвое животное оказалось там случайно, отбившись от стаи. Результаты вскрытия позволили составить более полную картину его гибели, хотя не все аспекты остаются до конца понятными.
Оказавшийся в чужих водах дельфин был ослаблен и дезориентирован, он даже проглотил обрывок резиновой перчатки, но убила его не она. Сейчас проводятся анализы на наличие инфекций, но большинство специалистов склоняется к выводу о том, что причиной смерти является истощение.
Возможно, посторонний предмет доставлял животному дискомфорт, заставляя отказываться от пищи, но может быть и так, что заблудившийся дельфин просто не мог ее найти. Последним, что он проглотил до перчатки, были кальмары, а затем голодное животное искало путь домой и в какой-то момент выбросилось на берег.