  • Пума атаковала двух человек в США — и это из ряда вон
    Фото: Pixabay
  • Пума атаковала двух человек в США — и это из ряда вон
    Фото: Pixabay
Природа

Пума атаковала двух человек в США — и это из ряда вон

На прошлой неделе в одном из парков штата Вашингтон пума напала на велосипедистов. Это крайне необычное поведение для хищника — разбираемся, что произошло.
Анастасия Баринова
22 мая 2018 в 13:40

19 мая двое туристов из Израиля катались на горных велосипедах неподалеку от Сиэтла. Внезапно на их пути оказалась пума. Туристы попытались отпугнуть ее громкими звуками, но лишь больше раззадорили. Хищная кошка бросилась на 31-летнего Исаака Седербаума и даже схватила его за голову, но он изо всех сил отбивался. Второй мужчина, 32-летний С.Брукс, бросился в лес, и бегущая добыча показалась пуме более привлекательной. Она оставила Исаака и устремилась за его другом.

Понимая, что помочь товарищу он не может, Седербаум сел на велосипед и отправился вызывать спасателей. Когда те прибыли на место, пума пировала на мертвом теле. Животное было подвергнуто эвтаназии: оставлять в лесу хищника, набрасывающегося на людей, нельзя. Турист, оставшийся в живых, находится в больнице с сильными ранами.


Специалисты говорят, что подобные трагедии являются редким исключением из правил. В штате Вашингтон живет более 2000 пум, но за весь прошлый век зафиксировано лишь 16 атак, а в общей сложности за минувшее столетие известно о 120 случаях нападений пумы — и это при том, что на планете обитают десятки тысяч особей.

Если подобное происходит, это свидетельствует о физическом и психическом отклонении у хищной кошки. Здоровая пума никогда не показывается на глаза своей добыче: она охотится только ночью и делает это столь стремительно, что жертва даже не успевает ее заметить. Перед тем, как совершить бросок, пума оценивает расстановку сил и нападает только на то животное, которое может убить с первой попытки.

Тот факт, что кошка ввязалась в противостояние с двумя людьми, также свидетельствует о ее болезни. Биологи отмечают, что виновница недавней трагедии имела недостаток веса, то есть голодала на протяжении длительного времени. По всей видимости, именно это сбило ее ориентиры и направило охотничьи инстинкты по неверному пути. При встрече с таким животным специалисты рекомендуют отступать, медленно пятясь, но ни в коем случае не бежать — это увеличивает вероятность атаки.

Узнайте о том, как другим туристам удалось спастись от пумы.

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