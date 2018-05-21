Одна стрела пронзила кенгуру и детеныша. Животные чудом выжили
На одном из островов австралийской реки Муррей люди обнаружили раненую кенгуру с детенышем в сумке. Тело взрослой особи насквозь пронзила стрела. Зверей переместили в природоохранный центр Dutch Thunder Wildlife Shelter, где специалистам удалось извлечь острый посторонний предмет.
Обследование показало, что стрела не задела внутренние органы ни одного из животных; лишь нога малыша оказалась сломана. Еще одним последствием происшествия стало голодание: стрела зажала его в сумке, не позволяя ни вылезти наружу, ни получать питание от матери. В эти дни детеныш, получивший кличку Little Scruff, активно идет на поправку и хорошо питается.
Его мать пока борется с инфекцией, попавшей в открытую рану; в остальном ее состояние стабильно. Животное, которое перенесло обстрел, а затем все необходимые медицинские процедуры, получило кличку «Терпение» (англ. Patience).
Со своей стороны природоохранное ведомство Австралии ищет виновников произошедшего. Кенгуру с 1975 года защищены законом; их убийство и ранение карается тюремным заключением и штрафами около $8000.
Посмотрите, как люди спасли осиротевшего кенгуренка.