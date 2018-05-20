Мал, да удал: пополнение в семье сурикатов в Московском зоопарке
Малыш появился на свет 25 апреля. Сейчас детенышу уже три недели, его вес составляет всего лишь 30 граммов, однако маленький сурикат уже принимает самое активное участие в жизни семьи, общается с сородичами и неутомимо снует по вольеру и роется в песке.
Группа сурикатов, живущая в теплое время года во внешнем вольере у павильона «Копытные Африки», насчитывает 17 особей. Во главе ее стоит лидирующая восьмилетняя самка, которой подчиняются все члены группы. Только она одна имеет право приносить потомство, тогда как остальные самки выступают в качестве нянек: именно они заботятся о детенышах, обучают их и следят за ними изо дня в день.
Отношения между самцами в семье сурикатов также подчинены иерархии, которая устанавливается в ходе поединков. Удивительно, но, несмотря на небольшие размеры, сурикатов можно назвать по-настоящему бесстрашными и свирепыми бойцами. Это проявляется не только в конфликтах внутри семьи или между группами, занимающими соседние территории, но и в том, как сурикаты охотятся. Эти уникальные зверьки способны добывать и без какого бы то ни было вреда для здоровья употреблять в пищу животных, яд которых убивает человека наповал, — например скорпионов и кобр. Столь необычный рацион сурикатов напрямую связан с их местом обитания: маленькие хищники живут в Южной Африке, в частности в засушливой и суровой пустыне Калахари, где каждый день — борьба за выживание.
В Московском зоопарке сурикаты появились в 2009 году: 9 особей привезли из ЮАР. За прошедшие 9 лет сотрудникам удалось создать стабильно размножающуюся группу. Потомство у сурикатов может появляться несколько раз в течение года. Например, в 2018 году первый детеныш появился еще в начале февраля. Сейчас он уже сильно подрос, его практически нельзя отличить от взрослых особей. Наравне с ними он принимает участие в строительстве тоннелей: каждое лето сурикаты начинают рыть разветвленную систему ходов, в которых могут молниеносно скрыться в случае, если почувствуют малейшую опасность. В строительстве нор участвуют все члены группы, кроме главной самки, которая следит за тем, чтобы не возникали конфликты, и никто из зверьков не нарушал установленной иерархии.