Продолжить род без самца: как южные белые носороги спасут северных
Белый носорог (Ceratotherium simum) — крупнейший представитель семейства: масса самцов может достигать пяти тонн, длина тела — 4,2 метра.
Род белых носорогов включает в себя два подвида, но если популяция южных белых носорогов насчитывает более 21 000 особей, то северных белых носорогов в мире почти не осталось. После того, как последний самец по кличке Судан умер от старости, представителями подвида являются только две самки — его дочь и внучка, но им, по мнению ученых, едва ли удастся забеременеть.
Ученые придумали, как вернуть подвид к жизни: сделать самку южного белого носорога суррогатной матерью. Для этого требовалось найти подходящую кандидатуру. Ей стала молодая самка из зоопарка Сан-Диего, Калифорния: 22 марта она прошла процедуру искусственного оплодотворения (в ходе эксперимента использовалась сперма, собранная у представителя ее же подвида — южного белого носорога). На днях ветеринары подтвердили успешность первого этапа: семилетняя Виктория находится на втором месяце беременности, которая пока протекает без отклонений.
Если малыш появится на свет здоровым, то это докажет способность Виктории стать матерью и выносить эмбрион северного носорога (в распоряжении ученых еще есть запас сперматозоидов и яйцеклеток вымирающего подвида — правда, очень ограниченный).
Врачи комментируют перспективы очень осторожно: носороги вынашивают детенышей на протяжении долгих 16−18 месяцев. До рождения малыша (то есть до лета следующего года), рано говорить о том, что ждет проект в будущем.
Однако Виктория в хорошей форме и не имеет проблем со здоровьем. При поддержке специалистов есть все шансы, что она вернет к жизни исчезающий подвид животных. Помимо Виктории, для программы искусственного осеменения отобрано еще несколько самок, и они также могут принести потомство.
Узнайте больше о судьбе последнего на Земле северного белого носорога.