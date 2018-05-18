Туристы убегают от извержения вулкана: видео
Расположенный на острове Ява вулкан Мерапи — самый активный в Индонезии. Его название переводится как «гора огня». В 1930 году при его извержении погибло около 1300 человек, еще 35 жизней он унес в 2010 году.
Спустя восемь лет молчания Мерапи снова проснулся: рано утром 11 мая из его жерла начались мощные выбросы вулканического пепла высотой до 5,5 км. Работа расположенного неподалеку международного аэропорта Адисутжипто была приостановлена, в радиусе пяти километров началась эвакуация. Несколько групп туристов случайно сняли на видео начало извержения: люди отдыхали, готовили еду или взбирались по склонам вулкана, когда прямо у них над головами начал расти гигантский столб пепла. Между тем назвать извержение полностью внезапным нельзя: в прошлом году вулканологи называли Мерапи в числе вулканов, которые вскоре напомнят о себе.