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Взрослый бык в осеннем лесу. Успешно пережив последнюю ледниковую эпоху, зубр едва не исчез совсем недавно, буквально на наших глазах. Если бы не эффективные природоохранные меры, эту статью пришлось бы иллюстрировать архивными фотографиями. Фото: Павел Греков
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Молодой бычок и поросята. Зубры и кабаны не всегда нетерпимы друг к другу — иногда можно наблюдать и такое мирное сосуществование. Фото: Павел Греков
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Два самых крупных в стаде быка выясняют отношения. Вес взрослых самцов достигает тонны. Именно в период гона животные собираются в большие группы. Фото: Павел Греков
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Гон у зубров обычно происходит в конце лета. Но при достаточном количестве корма сезон спаривания может иногда продолжаться и осенью, и в зимние месяцы. Фото: Павел Греков
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Зубр прогоняет кабанов с подкормочной площадки. На первый взгляд гигантские быки медлительны и неповоротливы, но во время атаки зубр может быть стремительным. В такой момент оказаться на его пути смертельно опасно. Фото: Павел Греков
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Уже к третьему месяцу жизни телята способны питаться самостоятельно. Но даже почти годовалые не против полакомиться материнским молоком. Фото: Павел Греков
Зубры: возвращение гигантов
Меньше века назад — в 1920-е годы — эти животные оказались на грани вымирания. Последний беловежский зубр был убит 9 февраля 1921 года Варфоломеем Шпаковичем, бывшим служителем охраны Беловежской пущи.
В 1927-м на Кавказе, на склоне горы Алоус, пастухи-браконьеры расстреляли трех последних кавказских зубров. Кавказский заповедник, один из первых в России, уже существовал, но организовать борьбу с браконьерством в условиях разрухи после Гражданской войны там еще не успели…
К счастью, в Германии, во Франкфурте, уже четыре года действовало Международное общество по восстановлению зубра во главе с директором местного зоопарка Куртом Примелем. В июне 1923 года на Международном конгрессе по охране природы в Париже зоолог Ян Штольцман предложил использовать в племенной работе зверей, уцелевших в зоопарках и зоосадах. Вскоре началась первая международная перепись зубров. В 1926 году были обнародованы ее результаты: в мире на тот момент оставалось 52 особи.
Однако не все хозяева пожелали расстаться со своими питомцами, и, увы, далеко не каждый выживший представитель вида оказался пригоден для воспроизводства. В итоге родоначальниками всех существующих сегодня шести с половиной тысяч зубров стали всего 12 зверей.
Зубр был практически возвращен из небытия, но угроза его исчезновения с лица Земли по-прежнему существует. Даже Беловежская пуща, в 1979 году ставшая одним из первых памятников природы всемирного значения, как один из немногих в Европе нетронутых лесных массивов, сегодня подвергается вырубке. На этом фоне тревожной вестью в начале года стало сообщение из Варшавы о том, что Генеральный директорат по охране окружающей среды одобрил заявку сельскохозяйственного ведомства Подляского воеводства на отстрел 20 зубров, «наносящих регулярный ущерб сельскому хозяйству». Ученые называют это решение опасным прецедентом: ранее отстреливать животных (только старых и больных особей) имели право лишь сотрудники биосферного заповедника «Беловежа».
По счастью, зубры теперь живут не только в приграничных областях Польши и Белоруссии. 20 лет назад их начали планомерно разводить на заповедных территориях Калужской, Орловской, Брянской, Смоленской и Тульской областей. Почему именно здесь? Так сложилось исторически: в XIV веке для обороны от набегов кочевников была создана Большая засечная черта, простиравшаяся от оковских лесов на западе до мещерских — на востоке. Засеки представляли собой лесную полосу шириной 20−30 километров и тщательно охранялись: за порубку леса взимался крупный штраф.
Зубры прекрасно приспособлены к холодному времени года. Эти великаны могут находить себе пропитание даже при почти метровом слое снега. Или, как самец на фото, обдирать кору и поедать ветки деревьев.
Частично сохранились эти леса и до наших дней, во многом благодаря активным мерам по заповеданию. В 1987 году был организован заповедник «Брянский лес», в 1992-м — «Калужские засеки»; последний стал в дальнейшем ядром охраняемых засечных лесов. Затем были организованы национальные парки «Орловское полесье», «Смоленское поозерье» и «Угра». Так сложился целый комплекс охраняемых территорий, что предопределило выбор места для жизни зубров. Общее поголовье диких быков уже превысило здесь 500 особей. И хотя для создания полностью жизнеспособной популяции надо повысить ее численность до 1000 голов, но и современные результаты радуют.
Зубры ведут себя здесь как настоящие «цари лесов». «Есть группы, которые уже остерегаются человека, — рассказывает фотограф Павел Греков, целых три года посвятивший съемке в «Калужских засеках». — Снимая зубров, я жил с ними по нескольку недель, изучал, кормил — конечно, с разрешения директора «Засек» Сергея Федосеева и первое время в сопровождении сотрудников заповедника, за что им отдельное спасибо. Приучил животных к своему постоянному присутствию в стаде. Это была большая и не простая работа, проведенная за кадром. В результате я смог снимать интересные моменты их жизни, порой буквально с расстояния вытянутой руки».
Пока что в Центральной России для зубров нет «зеленых коридоров». Чтобы попасть из одной области в другую, животным приходится преодолевать сотни километров в особых контейнерах. Когда бык пойман, контейнер закрывают и грузят на специальную машину. Несколько часов в пути — до «новой родины» — и выпуск в вольеры для карантина: там новички живут полтора месяца. За это время они успевают познакомиться с соседями по вольере и создать общее стадо. С появлением «зеленых коридоров» зубры из «Калужских засек» станут навещать соплеменников в «Брянском лесу» и «Смоленском поозерье». Обмен генами пойдет на пользу всей группировке. Тогда можно будет сказать с уверенностью, что удивительному виду уже не грозит вымирание.
Впрочем, самые «нетерпеливые» звери уже совершают дальние прогулки. Специалистам это хорошо известно благодаря применению GPS-ошейников. Так, в феврале 2012 года самка Фейша (у зубров матриархат) проявила лидерские черты и увела часть стада — молодежь и малышей — за много километров от заповедника «Брянский лес». Зубры неоднократно проходили вдоль железнодорожных веток, пересекали реки и болота. К счастью, на Фейше был GPS-ошейник, установленный одним из авторов этой статьи и его коллегами из Института проблем экологии и эволюции РАН. После изнуряющего марш-броска по болотам Фейшу и ее команду удалось настичь неподалеку от одной из баз отдыха. Там их благополучно отловили и вернули в заповедник.
«Сейчас мы уже видим вполне осязаемый результат предпринятых усилий по сохранению почти вымершего вида, — с удовольствием отмечает Игорь Шпиленок, один из главных застрельщиков современного заповедного дела в России. — Калужско-Орловско-Брянская вольноживущая популяция зубра — единственная крупная группа этого вида в равнинной части России, имеет самый высокий на планете уровень генетического разнообразия — и, соответственно, наибольшее значение для сохранения вида в целом».
Калужско-Орловско-Брянская, или, как ее сейчас принято называть, Среднерусская, популяция, недавно вышла на первое место по численности, опередив по отдельности обе части беловежской популяции — белорусскую и польскую. Больше животных только в Кавказском заповеднике, но у этих горных зубров до 5 процентов крови бизонов.
Как и 90 лет назад, племенная работа ведется в международном масштабе. В прошлом году пять зубров из Германии были доставлены в питомник в Тульскую область, к самой границе Среднерусской популяции. У новичков — уникальные родословные и генотипы. А в конце прошлого года 17 зубров из четырех центров разведения в Швеции прибыли в Рязанскую область. Пройдя карантин в питомнике Окского заповедника, бόльшая часть зверей там и останется — для племенной работы, а остальные с группой животных из Окского заповедника отправятся в Турмонский заказник для формирования новой вольноживущей группировки в Северной Осетии.
Места обитания зубров привлекают экотуристов. Увидеть лесного исполина — значит, навсегда влюбиться и в зубра, и в дело сохранения природы. Лучше всего ехать на знакомство с этими необычными зверями в холода: зубры держатся поближе к кормушкам. Обязательные условия «общения», не устает повторять Павел Греков, осторожность и сопровождение инспектора заповедной территории. Некоторые гиганты сами не прочь познакомиться поближе, но таких контактов лучше остерегаться.
Впрочем, и первое, и тем более второе-третье поколение животных, выросших в лесу, уже не захочет слишком сближаться с человеком. Зубр вернулся в дикую природу.