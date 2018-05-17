  • Зубры: возвращение гигантов
    Взрослый бык в осеннем лесу. Успешно пережив последнюю ледниковую эпоху, зубр едва не исчез совсем недавно, буквально на наших глазах. Если бы не эффективные природоохранные меры, эту статью пришлось бы иллюстрировать архивными фотографиями. Фото: Павел Греков
  • Зубры: возвращение гигантов
    Молодой бычок и поросята. Зубры и кабаны не всегда нетерпимы друг к другу — иногда можно наблюдать и такое мирное сосуществование. Фото: Павел Греков
  • Зубры: возвращение гигантов
    Два самых крупных в стаде быка выясняют отношения. Вес взрослых самцов достигает тонны. Именно в период гона животные собираются в большие группы. Фото: Павел Греков
  • Зубры: возвращение гигантов
    Гон у зубров обычно происходит в конце лета. Но при достаточном количестве корма сезон спаривания может иногда продолжаться и осенью, и в зимние месяцы. Фото: Павел Греков
  • Зубры: возвращение гигантов
    Зубр прогоняет кабанов с подкормочной площадки. На первый взгляд гигантские быки медлительны и неповоротливы, но во время атаки зубр может быть стремительным. В такой момент оказаться на его пути смертельно опасно. Фото: Павел Греков
  • Зубры: возвращение гигантов
    Уже к третьему месяцу жизни телята способны питаться самостоятельно. Но даже почти годовалые не против полакомиться материнским молоком. Фото: Павел Греков
Природа

Зубры: возвращение гигантов

Среднерусская популяция зубров вышла на первое место в мире по количеству чистокровных особей: огромные дикие быки спокойно живут на охраняемых территориях.
Тарас Сипко, Екатерина Пилютина
17 мая 2018 в 19:51

Меньше века назад — в 1920-е годы — эти животные оказались на грани вымирания. Последний беловежский зубр был убит 9 февраля 1921 года Варфоломеем Шпаковичем, бывшим служителем охраны Беловежской пущи.

В 1927-м на Кавказе, на склоне горы Алоус, пастухи-браконьеры расстреляли трех последних кавказских зубров. Кавказский заповедник, один из первых в России, уже существовал, но организовать борьбу с браконьерством в условиях разрухи после Гражданской войны там еще не успели…

К счастью, в Германии, во Франкфурте, уже четыре года действовало Международное общество по восстановлению зубра во главе с директором местного зоопарка Куртом Примелем. В июне 1923 года на Международном конгрессе по охране природы в Париже зоолог Ян Штольцман предложил использовать в племенной работе зверей, уцелевших в зоопарках и зоосадах. Вскоре началась первая международная перепись зубров. В 1926 году были обнародованы ее результаты: в мире на тот момент оставалось 52 особи.

Однако не все хозяева пожелали расстаться со своими питомцами, и, увы, далеко не каждый выживший представитель вида оказался пригоден для воспроизводства. В итоге родоначальниками всех существующих сегодня шести с половиной тысяч зубров стали всего 12 зверей.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№176, май 2018).
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