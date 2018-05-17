  • Нашествие комаров на Воронежскую область: видео
    Фото: nogigermana/Instagram
  • Нашествие комаров на Воронежскую область: видео
    Фото: nogigermana/Instagram
  • Нашествие комаров на Воронежскую область: видео
    Фото: nogigermana/Instagram
  • Нашествие комаров на Воронежскую область: видео
    Фото: smirnova198484/Instagram
Природа

Нашествие комаров на Воронежскую область: видео

Жители шести районов Воронежской области страдают от небывалого количества комаров. В эпицентре бедствия — город Павловск и его окрестности.
Анастасия Баринова
17 мая 2018 в 18:07
1533

С наступлением тепла просыпаются комары и другие насекомые, однако Воронежская область в этом году стала центром аномалии: местные жители сравнивают ситуацию с фильмом ужасов и считают, что местные власти не провели должную обработку химикатами.

Со своей стороны местная администрация объясняет нашествие комаров сильным половодьем, за которым последовала жара: это создало идеальные условия для размножения насекомых на заливных лугах. Однако «обработка с воздуха в водоохранной зоне запрещена, а другим способом до них никак не доберешься», — поясняют специалисты.

Но даже если проделать все это, успех не гарантирован: «Комаров не будет два-четыре часа, а потом все повторится. Они же мигрируют: при благоприятной погоде они в день пролетают до 20 км».

Между тем речь не идет о простом дискомфорте: армия комаров доставляет существенные проблемы и даже приводит к трагедиям. По сообщениям из села Александровка-Донская, там погибли поросята и щенки: плотные скопления насекомых забили животным дыхательные пути. Также поступает информация о гибели кроликов и домашней птицы.

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