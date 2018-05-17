Нашествие комаров на Воронежскую область: видео
С наступлением тепла просыпаются комары и другие насекомые, однако Воронежская область в этом году стала центром аномалии: местные жители сравнивают ситуацию с фильмом ужасов и считают, что местные власти не провели должную обработку химикатами.
Со своей стороны местная администрация объясняет нашествие комаров сильным половодьем, за которым последовала жара: это создало идеальные условия для размножения насекомых на заливных лугах. Однако «обработка с воздуха в водоохранной зоне запрещена, а другим способом до них никак не доберешься», — поясняют специалисты.
Но даже если проделать все это, успех не гарантирован: «Комаров не будет два-четыре часа, а потом все повторится. Они же мигрируют: при благоприятной погоде они в день пролетают до 20 км».
Между тем речь не идет о простом дискомфорте: армия комаров доставляет существенные проблемы и даже приводит к трагедиям. По сообщениям из села Александровка-Донская, там погибли поросята и щенки: плотные скопления насекомых забили животным дыхательные пути. Также поступает информация о гибели кроликов и домашней птицы.
Чтобы ходить по улицам, люди шьют себе защиту из антимоскитных сеток. Но и внутри жилищ ситуация не лучше: комары проникают внутрь через щели в окнах и вентиляцию.
Между тем, прогнозы пока неутешительны: по словам специалистов, пик активности насекомых приходится обычно на 21 день после их появления, а пока в эпицентре атаки, в Павловске, прошло только 10 дней.
Узнайте, зачем в Калифорнии комаров специально выпускают на улицы.