  • 53 000 тонн навоза: экскременты бегемотов убивают рыб
    Фото: Сергей Андрейчук
  • 53 000 тонн навоза: экскременты бегемотов убивают рыб
    Фото: Мария Соловарева
Природа

53 000 тонн навоза: экскременты бегемотов убивают рыб

Как и любые другие животные, бегемоты являются важной частью экосистемы — но порой они причиняют ей не только пользу, но и ущерб.
Анастасия Баринова
16 мая 2018 в 21:02

Обыкновенный бегемот или гиппопотам (лат. Hippopotamus amphibius) — одно из крупнейших современных животных. Масса старых самцов иногда превышает 4 тонны, что ставит их в один ряд с носорогами и слонами. В настоящее время бегемоты обитают только в Африке к югу от Сахары (кроме острова Мадагаскар).

Он относится к видам, находящимся в уязвимом положении: в 2017 их число, по предположению ученых, не превышало 130 000. Известно, что значительная часть популяции, около 70 тысяч животных, находится на территории Восточной и Юго-Восточной Африки. Такое число животных, по подсчетам ученых, за год способно произвести 52 800 тонн навоза. Проведя исследование, ученые сделали неожиданное открытие: бегемоты пагубно влияют на экосистему. В течение суток гиппопотамы перемещаются между водоемами, где они проводят дневное время, и лугами, где по ночам они питаются. Ранее эта миграция рассматривалась как полезная: считалось, что экскременты бегемотов, которыми они наполняют болота и озера, насыщают воду полезными веществами.

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