53 000 тонн навоза: экскременты бегемотов убивают рыб
Обыкновенный бегемот или гиппопотам (лат. Hippopotamus amphibius) — одно из крупнейших современных животных. Масса старых самцов иногда превышает 4 тонны, что ставит их в один ряд с носорогами и слонами. В настоящее время бегемоты обитают только в Африке к югу от Сахары (кроме острова Мадагаскар).
Он относится к видам, находящимся в уязвимом положении: в 2017 их число, по предположению ученых, не превышало 130 000. Известно, что значительная часть популяции, около 70 тысяч животных, находится на территории Восточной и Юго-Восточной Африки. Такое число животных, по подсчетам ученых, за год способно произвести 52 800 тонн навоза. Проведя исследование, ученые сделали неожиданное открытие: бегемоты пагубно влияют на экосистему. В течение суток гиппопотамы перемещаются между водоемами, где они проводят дневное время, и лугами, где по ночам они питаются. Ранее эта миграция рассматривалась как полезная: считалось, что экскременты бегемотов, которыми они наполняют болота и озера, насыщают воду полезными веществами.
Однако в сухие сезоны, которые происходят все чаще, лишь около немногие водоемы остаются достаточно глубокими для этих массивных животных. Так, на территории Кении образуется не больше 171 резервуара, которые принадлежат к бассейну реки Мара. Эти водоемы становятся пристанищем для 4000 особей! Такое количество животных производит в день примерно 8500 навоза, и его большая часть скапливается на дне. Это лишает воду кислорода. От недостатка воздуха гибнут не только обитатели этих водоемов — после того, как вода продвигается по рекам, она продолжает уносить жизни рыб и других организмов. Ученые зафиксировали по меньшей мере 13 таких случаев за 5 лет. На реке Мара результатом скопления бегемотов стало сокращение численности рыб на 41% - и вероятный прирост беспозвоночных.
Это характерно только для сухих сезонов — в нормальных условиях популяции могут восстановиться. Кроме того, некоторые виды рыб устойчивы к токсичным выделениям. Однако специалисты просят африканские власти учитывать эту информацию при строительстве плотин и других объектов управления водными ресурсами.
Узнайте, сколько лет бегемоты живут в неволе.