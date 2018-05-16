«Поцелуй» леопарда и буйвола: удивительный кадр
Видеозапись была сделана в парке Саби-Саби, входящем в состав Национального парка Крюгера. Как и на всей этой территории, здесь обитают львы, гепарды, жирафы, бегемоты, гну и множество других видов животных.
Молодой леопард заметил отдыхавших в траве черных буйволов (лат. Syncerus caffer). Его целью мог быть теленок: на взрослого представителя крупнейших современных быков с весом до 1000 кг леопард напасть бы не рискнул. Впрочем, каким бы молодым он ни был, хищник предпочел сперва оценить расстановку сил — и перед объективом камеры развернулась уникальная сцена.
Даже попытка атаковать детеныша буйвола у леопарда была бы обречена на провал: стадные животные не позволят схватить одного из них. Они легко затопчут одиночного хищника или поранят его своими мощными рогами. Посмотрите, как более миниатюрная антилопа гну справляется сразу с двумя львицами.
После «поцелуя» леопард еще некоторое время оставался на дереве, а затем стремительно убежал. Вдогонку за ним направился один из буйволов, но кошке повезло уйти целой и невредимой.