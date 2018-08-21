  • Пизония: дерево, убивающее птиц
    Фото: Forest & Kim Starr/Wikipedia
  • Пизония: дерево, убивающее птиц
    Фото: Yosri/Wikipedia
  • Пизония: дерево, убивающее птиц
    Фото: BBC/Sciencealert
Природа

Пизония: дерево, убивающее птиц

В теплых широтах произрастает пизония — дерево, при встрече с которым птицы могут умереть. Ученые попытались понять, зачем растение выработало такую способность.
Анастасия Баринова
21 августа 2018 в 12:27
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В род вечнозеленых растений пизония входит более 20 видов, которые встречаются в Индо-Тихоокеанской области от Гаваев до Новой Зеландии. Эти на первый взгляд безобидные кустарники и деревья — смертельная ловушка для птиц.

Крупные семенные стручки пизоний покрыты плотной слизью и мелкими крючками. В этой клейкой массе застревают насекомые, но когда птица собирается отведать легкую добычу — жертвой становится она сама. Липкие и острые семена пизонии плотно цепляются за перья птицы, и та зачастую не может улететь. Нередко она падает на землю или остается в западне на ветке — и гибнет либо от голода, либо от когтей хищных птиц или клешней крабов.

Многие растения распространяют свои семена при помощи животных и птиц, и для этого им не надо их убивать. Пытаясь понять, зачем пизония эволюционно выработала такой механизм, ученые предположили, что разлагающиеся тела птиц под деревом удобряют почву, способствуя росту.

Канадский исследователь Алан Бургер (Alan Burger) решил изучить этот вопрос подробнее и 10 месяцев в 1999 и 2000 году наблюдал за деревьями пизонии большой (лат. Pisonia grandis) — крупнейшего представителя рода. Дерево с широкими листьями, имеющими длину около 25 см, может вырастать до 20 метров в высоту. Кстати, помимо размножения семенами, пизония большая прекрасно умеет воспроизводить себя вегетативно: ее отпавшие ветки прорастают и развиваются в новые деревья.

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