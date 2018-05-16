  • Неуловимая медуза, похожая на пакет: видео
    Фото: National Geographic
  • Неуловимая медуза, похожая на пакет: видео
    Фото: National Geographic
Природа

Неуловимая медуза, похожая на пакет: видео

Эта медуза обитает глубоко в океане, так что неудивительно, что ее почти никто и никогда не видел. Мастер маскировки получил имя Deepstaria enigmatica — от слов «глубина» и «загадочность».
Анастасия Баринова
16 мая 2018 в 09:13

Знаменитый исследователь морей Жак-Ив Кусто в 1970-х годах заметил необыкновенно прозрачную медузу. Позже она попадалась на глаза ученым лишь несколько раз: животное предпочитает глубины от 829 до 1830 метров и имеет весьма прозрачное (даже по меркам медуз) тело, которое напоминает плавающий в воде полиэтиленовый пакет.

В итоге ее назвали Deepstaria enigmatica и отнесли к семейству Ulmaridae. Тем не менее, ни повадки, ни рацион этого морского организма по-прежнему не описаны полностью. Биологи из программы National Geographic Emerging Explorer изучали подводный мир в акватории Мексики при помощи сверхчувствительной камеры.

Ученые не искали D.enigmatica специально: она сама приблизилась к аппарату и плавала рядом с ним около 10 минут. В какой-то момент она даже натолкнулась на камеру, что позволило получить отчетливое изображение ее гастроваскулярных (пищеварительных) каналов.

Кроме того, исследователи показали, что происходит с трупом неуловимой медузы: к мертвой желеобразной субстанции, плававшей на глубине около километра, стекались рыбы, крабы и креветки.

Посмотрите, как осьминог использует медузу в качестве оружия.

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